Dorte forlader sit job som præst i håb om flere kolleger: Mit job er for ensomt

Der er stor ensomhed forbundet med at være præst på landet. Det oplever Dorte Wittrup Winther, der med udgangen af august forlader sit job som præst i Kværndrup.

- Jeg trænger simpelthen til at have kolleger at vende tingene med, siger hun.

Hun kom som nyuddannet præst til det midtfynske sogn for 11 år siden og flyttede ind i den store præstegård sammen med sin mand og tre-årige datter. Siden er to børn kommet til, og Dorte Wittrup Winther understreger, at der også er store privilegier ved at bo med familien i en fantastisk flot præstegård.

- Der er også en stor frihed og et stort ansvar ved at have sit eget sogn. Det har jeg det fint med, men jeg længes efter i mit arbejdsliv at have mennesker omkring mig, siger sognepræsten.