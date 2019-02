Dommen falder i dag: To mænd tiltalt for at stjæle fra flere end 200 elever

Onsdag middag afgør Retten i Aarhus, om to 25-årige mænd er skyldige i tyverier fra adskillige efterskoler og højskoler på Fyn og i Jylland.

De to mænd er tiltalt for 251 forhold på 30 efterskoler og højskoler. Her gik de ind, typisk om aftenen i elevernes spisetid, og kunne på kort tid tømme adskillige værelser for computere og mobiltelefoner.

Sagen, som begyndte ved retten i efteråret 2018, skulle have været afsluttet i begyndelsen af februar, men voteringen blev forsinket, og derfor afsiges der først dom onsdag klokken 12.45.

De er tiltalt for en lang række tyverier af især elektronik fra elever på efterskoler og højskoler i Jylland og på Fyn.

Aarhus/Fyn: De nægter sig begge skyldige, og onsdag middag finder de ud af, om Retten i Aarhus er enig med dem, når den fælder dom i sagen mod to 25-årige mænd.

I løbet af et halvt år stjal de to mænd ifølge anklageskriftet udstyr til en værdi af cirka to millioner kroner fra flere end 200 elever.

Politiets efterforskning tyder på, at de stjålne genstande er blevet sendt ud af landet hurtigt efter tyverierne, oplyser anklager i sagen Jhin Lee.

De to mænd er flere gange blevet opdaget af elever eller personale på skolerne, men det lykkedes først at anholde dem efter et togt på en efterskole nær Herning i juni 2018.