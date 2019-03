Dommen er faldet: Kølstrup-voldsmænd slap markant billigere, end anklagemyndigheden havde ønsket

Her er de 12 mænds straffe

Abdifatah Ahmed Ali Muse: Tre års fængsel og ubetinget udvisning med indrejseforbud for bestandig. Han kommer fra Somalia. Han har udbedt sig betænkningstid. Han har siddet varetægtsfængslet siden 13. februar 2018. Tilknytning til rockerklubben Gremium og tidligere lignende kriminalitet har betydning for straffen.Ali Ihsan Karaca: Han har en tidligere dom, hvor der er reststraf tilbage. Han er derfor blevet idømt en fællesstraf på fængsel i to år og seks måneder. Han har bedt om betænkningstid i forhold til en anke af dommen. Tilknytning til Gremium og tidligere lignende kriminalitet har betydning for straffen.



Mohamed Faleh Khraja Al-Bodhi: Et år og otte måneder og betinget udvisning med prøvetid på to år. Han kommer fra Irak. Han har udbedt sig betænkningstid.



Andreas Andersen: To år og tre måneders fængsel. Han har siddet varetægtsfængslet siden 13. februar 2018. Han har valgt at modtage dommen på stedet. Tilknytning til Gremium og tidligere lignende kriminalitet har betydning for straffen. Her tæller også, at overfaldet er vurderet som en følge af konflikt mellem Andreas og offeret.



Simon Lind Christensen - kronvidnet: Et år og ti måneder. Han har udbedt sig betænkningstid. Han har domme for personfarlig kriminalitet bag sig.



Kasper Dietz: En fællesstraf på to år og seks måneder. Han har modtaget dommen. Han har siddet varetægtsfængslet siden den 13. februar 2018. Tilknytning til Gremium og tidligere lignende kriminalitet har betydning for straffen.



Marc Rosander Hansen: Et år og otte måneder. Han har udbedt sig betænkningstid. Han har en tidligere voldsdom. Han har også haft en form for tilknytning til Gremium.



Mohammad Jamal Abdallah Mohamad: To år og tre måneder. Han har udbedt sig betænkningstid. Tilknytning til Gremium og tidligere lignende kriminalitet har betydning for straffen.



Hathem Jamal Mzaiin: Et år og ni måneder. Han har udbedt sig betænkningstid.



Sebastian Cody Larsen: Et år og ni måneder. Han har tidligere domme for personfarlig kriminalitet. Dog er de nogle år gamle. Han har udbedt sig betænkningstid.



Youssef Nasir: To år og tre måneder. Han har udbedt sig betænkningstid. Tilknytning til Gremium og tidligere lignende kriminalitet har betydning for straffen.



Nichlas Veber-Jacobsen: Et år og ti måneder. Han har udbedt sig betænkningstid. Han har også tilknytning til Gremium.