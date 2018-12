Dom i dag: Fynsk entreprenør er tiltalt for at udveksle priser med konkurrent

Står det til senioranklager Robert Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale SØIK eller bagmandspolitiet, skal de to selskaber idømmes store bøder. I Skjødes tilfælde en bøde på ni millioner kroner og konkurrenten Jorton en bøde på ti millioner.

Og to mænd, der tidligere har arbejdet for henholdsvis Skjøde og Jorton i 2012-2013, hvor bruddene på konkurrencelovgivningen skal være sket, risikerer fængsel i omkring et halvt år. En tredje mand, der fortsat er ansat hos Jorton, risikerer bødestraf.

Onsdag ventes Retten i Odense at afsige dom i sagen mod den fynske entreprenør H. Skjøde Knudsen A/S og den aarhusianske konkurrent Jorton A/S, der er tiltalt for at udveksle priser op til udbud på SDU i Odense og Kolding, hvor begge senere afgav tilbud.

Høje straffe skal afskrække

Straffene, der er i spil i sagen, er høje, erkender anklageren. Men det er også meningen:

- Jeg forstår godt, hvis det for retten virker hårdt med påstanden om millionbøder og lange fængselsstraffe. Men sanktionerne er så hårde, fordi man ikke ønsker, at det skal kunne betale sig at begrænse konkurrence, forklarede anklageren under et tidligere retsmøde.

En forhenværende Skjøde-medarbejder har forklaret, at han udvekslede priser med en konkurrent for at være i stand til at afgive for høje proformatilbud, der udelukkende skulle holde selskabet inde i varmen ved bygherrerne. En praksis, som Skjøde har taget afstand fra og kaldt misforstået loyalitet.

Alle tiltalte i sagen nægter sig skyldige.