Mandag begynder i Højesteret retssagen mod den pensionerede læge Svend Lings, der er dømt for medvirken til selvmord. I januar blev han idømt 60 dages betinget fængsel i Østre Landsret.

Mandag den 16. september starter retssagen mod den pensionerede fynske læge Svend Lings i Højesteret.

Det er tredje gang, 77-årige Svend Lings får sin sag for retten. I september 2018 blev han idømt 40 dages betinget fængsel for medvirken til selvmord ved Retten i Svendborg. Den dom skærpede Østre Landsret i januar 2019 til 60 dages betinget fængsel.

Svend Lings ønskede at anke landrettens dom og fik i april tilladelse til, at hans sag kunne komme for Højesteret. Og det gør den altså nu.

I april fortalte han til Fyens Stiftstidende, at han ikke føler sig sikker på, at Højesteret vil nå frem til et andet resultat, end byretten og landsretten gjorde:

- Jeg ved ikke, om det vil ændre noget, men vi synes, der er så meget principielt i det, at det bør afgøres ved sidste instans. Det principielle er jo blandt andet spørgsmålet om ytringsfrihed, sagde Svend Lings, der desuden er manden bag netværket Læger for Aktiv Dødshjælp.

Det er ikke ofte, en sag bliver behandlet både i byretten, landsretten og Højesteret. Hvis man vil bringe en sag for en tredje instans skal man nemlig søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse.

Som landets øverste domstol behandler Højesteret oftest principielle sager, som i sagen med Svend Lings, for gennem sine afgørelser at fastlægge nogle retningslinjer for, hvordan dommere i byretterne og landsretterne skal behandle lignede sager fremover.

Sagen skal behandles af fem dommere i Højesteret.