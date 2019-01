Kolding: En 50-årig mand fra Fredericia er blevet dømt for at voldtage sin datter på sin egen bryllupsnat. Det afgjorde Retten i Kolding torsdag formiddag. Den 50-årige er blevet idømt to år og seks måneders fængsel.

Retten kom frem til sin afgørelse på baggrund af datterens forklaring i retten, hvor hun blandt andet forklarede, at hun den 50-årige havde truet sig til samleje.

Retten lagde desuden vægt på en sms-korrespondance, som fandt sted en uge efter brylluppet. Her havde datteren blandt andet skrevet, at hun ikke længere ville have kontakt med sin far, efter de ting, der var sket på bryllupsnatten.

Dertil svarede faren undskyld, og at han troede, det var hans nye kone, han havde ligget ved siden af i brudesuiten. Datteren var blevet lagt i sengen i brudesuiten, fordi hun havde drukket sig meget beruset under festen og lå der altså, da faren gik alene i seng ved klokken 04.00 om natten.

Manden skal desuden betale erstatning på over 60.000 kroner til datteren.

Dommen er blevet anket med påstand om frifindelse.

Der er nedlagt navneforbud i sagen. JydskeVestkysten er bekendt med mandens identitet.