Dødsulykker: Særligt taxakort kan hjælpe med at få unge sikkert hjem

Dødsulykken i lørdags ved Refsvindinge, hvor en 18-årig mand lagde sig til at sove midt på vejen og blev dræbt af en bil, har atter sat fokus på, hvordan de unge kommer sikkert hjem. Siden en dødsulykke i 2011 har de unge haft mulighed for et særligt taxakort.

Når unge mennesker i fuldskab eller kådhed ender i en ulykke på vej hjem fra en fest, sådan som det skete i weekenden for den 18-årige nyborgensiske gymnasieelev Emil Hertz Bruun Dyremose ved Refsvindinge, sætter det atter fokus på, hvordan fulde teenagere kommer sikkert hjem i seng. For mange forældre kender formentligt til det at ligge i timevis i mørket og frygte det værste, indtil hoveddøren har smækket og ens barn er trygt hjemme. Tilbage i 2011 var det den 17-årige Magnus Kjerhus Munk, som efter en fest på Tornbjerg Gymnasium i Odense af uvisse årsager endte med at blive ramt og dræbt af et forbipasserende tog på jernbaneskinnerne øst for Odense. Næste morgen blev Magnus' mor vækket med beskeden om, at hendes søn var dræbt. Trods sorgen etablerede hun og hendes familie Magnusfonden for blandt andet gennem koncerter og foredrag at fortælle de unge, at de skal passe på hinanden, og sætte fokus på, hvordan de fulde unge kommer hjem uden ulykker.

Ung Taxa-kortet har eksisteret siden 2011. Det kom på plads, efter at den 17-årige Magnus Kjærhus Munk blev dræbt på jernbaneskinnerne øst for Odense. Taxa Syd havde dog allerede nogle måneder forinden ulykken haft planer om det. Kortet kan anvendes i Taxa Syds biler i Odense, Nyborg, Svendborg, Ringe, Faaborg, Assens, Middelfart, Fredericia og Kolding. Da ingen vognmænd på Nordfyn er tilmeldt Taxa Syd kan kortet ikke bruges der. Man kan læse mere om kortet på Taxa Syds hjemmeside www.taxasyd.dk, mens bestillingen skal ske på www.ungtaxa.dk. Her er også spørgsmål og svar om kortet.

Forrest i køen Et af disse initiativer hedder Ung Taxa. Det er et særligt taxakort til unge og med et særligt telefonnummer, så de altid kommer forrest i køen og sikkert hjem i seng. - Vi har stadig kortet, og vi har også stadig folk, som melder sig til Ung Taxa. Det er ofte en begrænset periode, at unge bruger det, indtil de flytter hjemmefra, fortæller Gitte Hansen, som er Ung Taxa-ansvarlig hos Taxa Syd. Sammen med Taxa Syd, det daværende Taxa Fyn, som allerede havde taget de første initiativer i efteråret 2011, fik Magnusfonden bragt budskabet videre om det nye taxakort til unge. Snart otte år efter den tragiske ulykke med Magnus Kjærhus Munk eksisterer kortet stadig, selv om mange ikke kender til det. - Vi skal gerne have fundet ud af at få de unge i en taxa og hjem hurtigst muligt. Derfor skal de også kunne komme igennem til os, når de ringer, og derfor kommer de forrest i køen. Vi vil ikke risikere, at de opgiver og alligevel vælger at gå hjem med risiko for, at det går galt, fortæller Gitte Hansen. Hvor mange taxakort, Taxa Syd har udstedt, vil hun ikke fortælle, men de senere år har antallet været en lille smule faldende, fordi mange unge i dag også har et Mastercard eller andet betalingskort til at betale taxaturen hjem med.

Fuldesyge unge Dem, der har Ung Taxa-kortet, er både mænd og kvinder, og hun har ikke viden om, at de skulle være mere fuldesyge end andre i voksenalderen, der skal hjem. - De er hverken værre eller bedre end alle andre, og det er heller ikke generelt noget stort problem, siger Gitte Hansen. Kortet er henvendt til de unge mennesker, men Taxa Syd har også oplevet, at pårørende til en ældre beboer i 90'erne på et plejehjem søgte om kortet. Da den ældre mand faldt uden for målgruppen besluttede Taxa Syd at oprette et senior taxa-kort på samme måde som kortet til de unge. - Selvfølgelig er der også noget forretning i det for os, men vi vil også gerne være med til at sikre, at de unge kommer ordentligt og sikkert hjem, siger Gitte Hansen. Ung Taxa-kortet fungerer på det meste af Fyn undtagen på Nordfyn.