Dødsulykke på Storebæltsbroen koster chauffør og bilist ubetinget fængsel

En 33-årig chauffør fra Hedensted-området idømt tre måneders ubetinget fængsel og 25-årig bilist fra Aarhus 30 dages ubetinget fængsel for dødsulykke på lavbroen på Storebælt, hvor en pige på halvandet år mistede livet, og hendes far brækkede ryggen.

En familiefar fra Østfyn holdt ind bag en forulykket bil, satte katastrofeblinket på for at advare andre, og alligevel blev han kort efter ramt af en 25-årig bilist fra Aarhus, som havde mistet herredømmet over sin bil på grund af minkfedtet. Sammenstødet var så voldsomt, at en barn på halvandet år senere døde som følge af ulykken, ligesom barnets far brækkede ryggen.

Minkfedtet var så fedtet, at det under retssagen har været sammenlignet med brun sæbe, og flere biler slap enten slingrende fra minkfedtet eller andre forulykkede.

Ulykken skete den 17. november 2018 omkring klokken 22.15, hvor den 33-årige chauffør bag rattet i en lastbil fyldt med 13 ton minkfedt, et biprodukt ved pelsning af mink, foretog en hård opbremsning på lavbroen på Storebælt for at undgå at påkøre en forankørende personbil. Ved den hårde opbremsning skvulpede en del af minkfedtet ud på vejen, så det dækkede begge kørebaner og nødsporet. Chaufføren stoppede og kiggede, om der var sket noget, men efter nogle få minutter kørte han alligevel videre.

Størst skyld til chaufføren

Under flere retsdage har sagen kørt ved Retten i Svendborg, hvor både chaufføren af minkfedtet, bilisten og mange vidner har været afhørt, ligesom en video af sammenstødet fra Storebæltsbroen har været vist.

Størst skyld er blevet tillagt chaufføren, som ifølge anklageren forlod stedet uden at gøre noget, og mandag formiddag lagde den offentlige anklager ikke fingrene imellem og mente, at chaufføren skulle have en straf på tre til tre et halvt års fængsel for ulykken og dertil et års reststraf, han ikke har afsonet fra en tidligere dom.

- Chaufføren var bare ude at kigge i fire minutter, hvor flere bilister passerede gennem fedtbræmmen, og slæbte fedtet med op langs lastbilen. Der er ingen tvivl om, at han var fuldt bevidst om, at der lå minkfedt på kørebanen og i nødsporet. Men han gjorde ingenting. Han kørte bare, sagde anklageren.

Selv har chaufføren forklaret, at han først fandt ud af, at han havde spildt minkfedtet på sin vej til forbrændingsanstalten Daka ved Hedensted, da politiet opsøgte ham på en rasteplads ved Middelfart.

Når anklageren gik efter så lang en straf henviste hun til, at der dels er tale om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder, uagtsomt legemsbeskadigelse, og at han har udsat andre mennesker for unødig fare, da han fragtede minkfedtet i containere, som han ikke havde sikret ordentligt.