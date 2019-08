Dødsulykke på OBC-rulletrappe: El-scooter var på rulletrappen ved et uheld

En 70-årig kvinde på vej ned ad en rulletrappe til sit tog blev klemt så meget, at hun kort efter afgik ved døden ved en tragisk ulykke i Odense Banegård Center.

Det ligger fast efter politiets efterforskning af ulykken, som skete fredag den 28. juni ved middagstid, og som kostede kvinden livet, da hun bagfra blev ramt af en el-scooter og klemte hende fatalt mellem gelænderet på rulletrappen og køretøjet.

El-scooteren blev ført af en 49-årig handicappet mand, som ligesom den 70-årige kvinde skulle med et tog fra perron 3 eller 4 mod Sjælland. Midtvejs på rulletrappen blev kvinden ramt og så hårdt kvæstet, at hun senere samme eftermiddag afgik ved døden.

I snart to måneder har Fyns Politi efterforsket sagen, som er blevet vanskeliggjort af, at det har været svært at afhøre den 49-årige handicappede mand. Han blev selv kvæstet ved ulykken, da han fik sit ene ben ind under el-scooteren og en arm i klemme i styret. Af forskellige årsager har politiet stadig ikke kunnet foretage en fuldstændig afhøring af manden.

Hvorfor manden overhovedet var ved rulletrappen for at komme ned til perronen til sit tog er fortsat usikkert, men ifølge efterforskningsleder Claus Andkjær, Fyns Politi, er der ikke noget som tyder på, at han ikke kunne tage elevatoren. Avisen har tidligere fortalt, at et vidne havde set to montører i færd med at rode med elevatoren, men at den var ude af drift og derfor ikke kunne bruges kan efterforskningslederen ikke bekræfte.

Til gengæld kan han bekræfte en anden ting, som viser, at den 49-årige mand ikke havde til hensigt at bruge rulletrappen til perronen.

- Det var ikke hans intention. Selv om han skulle med et tog til Sjælland er der ikke noget, som tyder på, at han ville tage rulletrappen. Måske har han været henne ved den, og så er et hjul måske kommet for langt frem, hvorved rulletrappen har fået fat i det. Det ved vi ikke endnu, siger Claus Andkjær.

Han kalder, ligesom vagtchefen ved Fyns Politi har gjort det, ulykken for "en dyb tragedie". Efter ulykken har politiet afhørt vidner og sikret videoovervågningsmateriale, som indgår i den samlede vurdering af sagen.

Den 49-årige mand var ikke påvirket af alkohol eller andet, har politiet tidligere slået fast. Politiet har også undersøgt el-scooteren for fejl og mangler, men uden at finde noget galt.

Når manden er blevet afhørt sendes sagen til Anklagemyndigheden på Fyn, som skal vurdere, om der skal rejses tiltale eller ej.