Opbakning til rektor

Sagen om den somaliske familie Abdisalam Hussein fortsætter på anden uge med at sætte sit præg på det fynske nyhedsbillede. Familien har fået inddraget sin midlertidige opholdstilladelse, men rektoren på Nyborg Gymnasium har ladet familiens to teenagepiger fortsætte i 10. klasse. Dette gjorde Dansk Folkepartis Alex Ahrendtsen fortørnet, og han bad undervisningsminister Merete Riisager forholde sig til sagen.

Torsdag svarede ministeren, og her var udmeldingen, at skoleledelsen er i sin gode ret til at lade pigerne fortsætte på skolen.