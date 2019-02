Dobbelt op på straf: Fyns Politi indfører skærpet strafzone i Vollsmose efter flere skudepisoder

Fyns Politi indfører fredag med virkning fra klokken 18 en såkaldt skærpet strafzone i dele af Odense-bydelen Vollsmose. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Zonen gælder til 6. februar klokken 12 og har til formål at forhindre flere voldelige konfrontationer i en verserende konflikt og dermed genskabe trygheden i bydelen efter flere skudepisoder den seneste tid.

Det er første gang nogensinde, en politikreds tager en skærpet strafzone i brug, og zonen betyder, at en lang række overtrædelser af straffeloven vil kunne blive straffet dobbelt så hårdt, hvis de begås inden for det afgrænsede område. Politiet fik mulighed for at bruge midlet med en ny lov, der trådte i kraft i januar.

Det er politidirektør Arne Gram, der har besluttet at indføre zonen for at dæmme op for urolighederne. Han oplyser, at der formentlig er tale om en konflikt mellem to grupperinger, som blandt andet holder til i Vollsmose.

- Der er efter politiets vurdering et ekstraordinært kriminalitetsbillede i området, som i væsentlig grad er egnet til at skabe utryghed og kompromittere sikkerheden for beboere og andre, som færdes i området i og omkring Vollsmose. Indførelsen af en skærpet strafzone vurderes som et egnet redskab til at genskabe trygheden i området. Det vurderes således, at indførelsen af en skærpet strafzone vil medvirke til at forebygge, at der begås strafbare handlinger, som er omfattet af ordningen, og til at normalisere tilstanden, lyder det i begrundelsen for at indføre zonen.

Strafzonen kommer i forlængelse af visitationszonen, som politidirektøren nu erkender ikke er tilstrækkelig til at dæmme op for konfrontationerne mellem grupperingerne:

- Da der er afgivet skud efter indførelsen af visitationszonen, har Fyns Politi ikke fundet, at andre og mindre indgribende foranstaltninger har tilstrækkelig virkning til at genskabe trygheden i området og til at forebygge strafbare handlinger, der er omfattet af ordningen.