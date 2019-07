Direktør i Alzheimerforeningen: - Gps til demente må ikke blive en sovepude

Ifølge direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, skal der være tilstrækkeligt med personale på landets plejecentre for at sikre, at de demente ikke forlader deres bolig. Pressefoto

Selv om Alzheimerforeningen mener, at det er en god idé at udstyre demente med en gps, er det ikke den eneste løsning på, at demente beboere forlader plejehjemmene. Direktør i foreningen, Nis Peter Nissen, mener, at det kræver mere plejepersonale at sikre, at de demente ikke forlader plejehjemmet.

Et af de klassiske kendetegn ved demens er en svækket hukommelse. Men med demens følger som regel også en nedsat evne til at orientere sig og finde vej. Og derfor mener direktør for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, også at landets kommuner bør stille gps til rådighed til alle borgere, der er ramt af demens. Ifølge direktøren bliver personer, der udstyret med en gps, mere trygge og bevæger sig mere rundt, hvilket både gavner personen og omgivelserne. Samtidig kan det være med til at forlænge tiden, hvor den demente kan klare sig selv i egen bolig. Selv om teknologien bag gps'erne er blevet bedre med årene, er det en uvant ting for de demente at have på. Derfor kan der også være nogle demente, der vælger at tage deres gps af. Det gør det sværere at finde den demente, hvis de forlader plejehjemmet.

Gps til demente Ifølge Serviceloven kan en personbåren gps anvendes, medmindre den pågældende modsætter sig dette.

Hvis personen modsætter sig, kan den lokale kommunalbestyrelse træffe afgørelse om, at gps må anvendes alligevel.

Det forudsætter, at der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for fare.

Tilladelse til brug af gps mod pågældendes vilje gælder normalt for en begrænset periode, men kan også gøres tidsubegrænset.



Kilde: Videnscenter for demens

Det kræver mere personale Alzheimerforeningen mener dog heller ikke, at det udelukkende er positivt at udstyre de demente med en gps. - Det nytter ikke noget, at den demente er udstyret med en gps, hvis der ikke er personale nok på plejehjemmet til at kunne finde den demente efterfølgende. Gps'en forhindrer ikke, at den demente går ud på en befærdet vej, så derfor skal gps'en ikke blive en sovepude for personalet på plejehjemmene, siger han og fortsætter: - Der skal være tilstrækkeligt personale, der sikrer, at de ikke forvilder sig bort. Selv om vi tager sikkerhedssele på, når vi kører bil, er det ikke ensbetydende med, at vi køre råddent - sikkerhedsselen er kun til brug i nødtilfælde. Og det samme gør sig gældende for gps'en.

Aktiviteter for de demente Derudover mener Nis Peter Nissen, at det med tilstrækkeligt personale også er muligt for de demente at blive aktiveret, så de ikke forlader plejehjemmet. Dette gør sig gældende for både de demente, der bor i eget hjem, og dem der bor på plejehjem. - Det er vigtigt, at de har meningsfulde aktiviteter at beskæftige sig med i løbet af dagen. Hvis de demente bliver aktiveret flere gange om dagen, får det dem på andre tanker, så de ikke får lyst til at gå fra plejehjemmet. Men ifølge Nis Peter Nissen skal der være så meget personale til stede på plejehjemmet, at man kan opfylde den enkelte persons ønsker, så risikoen for de forlader plejehjemmet, bliver sænket. - Hvis en ansat har ansvaret for en større gruppe, og der er en enkelt i gruppen, der gerne vil på en gåtur, skal det være muligt for den person at komme ud, så vedkommende ikke efterfølgende forlader plejehjemmet på egen hånd.