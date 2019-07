Digital lastbilkørsel: Virtual reality-spil skal forebygge højresvingsulykker

AMU-Fyn har i samarbejde med Transporterhvervets Uddannelser udviklet et mobilspil, der skal lære både nye og erfarne lastbilchauffører at undgå højresvingsulykker. Alt sammen i virtual reality.

Ude på AMU-Fyn ved Tietgenbyen i det sydøstlige Odense uddannes fremtidens lastbilchauffører. Inde i teorilokale T205 er fremtiden for alvor rykket ind. Herinde præsenterer underviseren, Carsten Andersen, sine ti kursister for AMU-Fyns nye uddannelsesværktøj: Sving Sikkert VR. Sving Sikkert VR er et virtual reality-spil til Android og iPhone, hvor man med sin telefon og VR-briller bliver placeret i en virtuel lastbil. Herfra bliver man udfordret med tre forskellige scenarier, hvor højresvingsulykker ofte opstår. Præmissen for spillet er nemlig at hjælpe erfarne såvel som nye lastbilchauffører til at forstå, hvordan situationer med højresvingsulykker opstår. Spillet er udviklet af Transporterhvervets Uddannelser (TUR). De har arbejdet sammen om udviklingen af spillet med AMU-Fyn for at kunne give den optimale oplevelse og læring til forebyggelse af højresvingsulykker.

Spillet giver spíllerne direkte feedback på deres handlinger. Her ses flueben ud fra hvert sidespejl, som spilleren har tjekket inden de når krydset, hvor der skal svinges til højre. Screendump: Transporterhvervets Uddannelser

Godt supplement til teori Den første kursist, der melder sig til at prøve spillet, er 26-årige Nicolai Munniche. Mens han finder ud af, hvad vej han skal kigge, får han fortalt, at han blot skal fokusere på den valgmulighed, han gerne vil foretage sig, når den bliver vist på skærmen. - Du har glemt sikkerhedsselen, Nicolai, lyder det fra en af kursisterne, inden resten af kursisterne bryder ud i grin. Nicolai Munniche bliver præsenteret for et scenarie, hvor han skal svinge til højre forbi et område med vejarbejde. Undervejs skal han huske at orientere sig om, hvor mange cykler, han passerer, og herefter tage beslutning om, hvornår han skal svinge til højre. Efter at have gennemført tager han tilfreds brillerne af og smiler. Nicolai Munniche mener, at der klart er læringsmæssig potentiale i Sving Sikkert VR. - Jeg tror spillet her ville hjælpe rigtig mange køreelever, da man får en bedre fornemmelse for det at dreje i en lastbil, end man gør ved bare at se stilbilleder eller video. Jeg kunne godt forestille mig, at det ville fungere godt som supplement til teoriprøver, siger han.

Inden kursisterne får VR-brillerne på, forklarer Carsten Andersen dem, hvordan spillet virker og hvilke parametre, spillet vurderer spilleren på. Foto: Nils Svalebøg

Et unikt værktøj Blandt de 38 undervisere på AMU-Fyn, er de frit stillet til at anvende det undervisningsmateriale, de mener, bedst tjener kursisterne. Carsten Andersen er en af de undervisere, der har taget VR-oplevelsen til sig. Han tror på, at den interaktive læring giver eleverne en mere mindeværdig oplevelse, som de derfor får sværere ved at glemme. - Fordelen er, at der kan sættes nogle scenarier op, man måske kun møder én ud af 100 gange ude i trafikken. Vi skulle køre mange gange rundt, før vi ramte den specifikke situation. Med spillet her kan man simulere de situationer, vi gerne vil forklare, siger Carsten Andersen. Han mener også, at der er stor værdi i at kunne foretage sig nogle valg, der med det samme bliver evalueret. Ikke mindst, fordi der er råd til at lave fejl, når det hele er virtuelt. Selv om programmet har nogle mangler i form af manglende fornemmelse for størrelse, unødvendigt meget hovedbevægelse og risiko for svimmelhed for nogle brugere, tror Carsten Andersen på, at spillet har stor undervisningsværdi. - Når de sidder med VR-brillerne på, stjæler det kursistens fulde opmærksomhed, i modsætning til tavleundervisning, hvor man nemt kan putte sig væk. Det giver derfor bedre elevaktivitet og et godt afbræk fra den klassiske undervisning, der giver anledning til god diskussion. Artiklen fortsætter efter grafikken.

Hvis man foretager sig uhensigtsmæssige eller forkerte valg i spillet, vil man med det samme få en meddelelse om, at man har tabt spillet og man skal derefter starte forfra. Screendump: Transporterhvervets Uddannelser

Stadig potentiale Det er ikke kun ude på AMU-Fyn, at begejstringen for Sving Sikkert VR er stor. Hos TUR, der har produceret spillet, har den seneste måneds tid, hvor spillet har været udgivet, været spændende at følge med i. Udover AMU-Fyn er omkring 20 andre AMU-skoler i landet nu også blevet involveret i projektet. Med knapt 1000 downloads er IT-projektleder og idémanden bag Sving Sikkert VR, Ole Bülow Hartvigsen, godt tilfreds med spillets modtagelse. - Det er godt at kunne sætte kursisterne i de her situationer, vi gerne vil undgå. Det er nemlig dyrt og ikke uden omkostninger, når man har med reelle lastbiler at gøre. Men med vores gratis app og billige VR-briller kan vi give kursisterne flere muligheder, end hvad der før var muligt, fortæller han. Ifølge Ole Bülow Hartvigsen kommer de nye teknologiske muligheder til at fylde endnu mere - især inden for virtual reality. Med Sving Sikkert VR's succes lover IT-projektlederen også, at der er nyt indhold på vej til spillet. Denne gang med andre problemstiller som blandt andet distraheringer under kørslen.

Med VR-oplevelsen er spiloplevelsen altomsluttende. Du kan kigge hele vejen rundt i lastbilen fra chaufførsædet. Foto: Nils Svalebøg