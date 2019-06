Det vil fynboerne have: Her er ønskerne til de nyvalgte folketingspolitikere

Peter Lund Andersen, formand for Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg

- Det vigtigste for os er at få styrket folkeskolen. Den har været politiske kastebold gennem for mange år, og nu skal man give os muligheden for at lykkes. Folkeskolen har ikke fået tilført midler på finansloven gennem mange år, og vi har et håb om, at man igen vil kigge vores vej. Det er der brug for, for man har indført en meget dyr reform uden at sende pengene med. Vi skal levere meget mere undervisning, men med færre lærere. Det presser os på den kerneydelse, vi har i skolen. Man skal give os mere frihed og mere plads til det professionelle råderum for lærerne og lade være at detailstyre skolen så meget.