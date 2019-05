Det politiske dyr Rasmus Helveg: Grisene og naturen skal have det bedre

Rasmus Helveg havde sagt farvel til politik, men nu kæmper han for et comeback til Folketinget for at kunne præge den grønne omstilling

Du havde sagt, at det var slut med politik, da du ved det seneste valg røg ud af Folketinget, selv om du var klimaminister. Hvorfor forsøger du nu et comeback?

- Jeg kan mærke i maven, at jeg ikke er færdig med at sætte mig selv i spil i forhold til den grønne omstilling og til det polariserede billede, vi har med en regering og et socialdemokrati, der lader sig trække til højre af DF.

Du er københavner. Hvorfor stiller du op på Fyn?

- Jeg har altid haft en stor kærlighed for Fyn. Mine forældre kom oprindelig fra Fyn, mine bedsteforældre var fynboer, og vi tilbringer vores somre i sommerhuset på Langeland.

Hvis du er så glad for Fyn, kunne du jo tidligere have stillet op her?

- Da jeg stillede op første gang i 2008, var min far Niels Helveg valgt på Fyn, og da han stoppede i 2011, ville jeg ikke forsøge at overtage kredsen efter ham. Det ville der være for meget nedarvede privilegier over.

Din højest prioriterede mærkesag er klima. Hvorfor?

- Jeg har beskæftiget mig meget med klima og er dybt bekymret over klodens tilstand. Regeringen har taget tempoet ud af den grønne omstilling, men der er en masse, vi kan gøre.

Hvordan vil det udmønte sig på Fyn?

- Fynsværket skal undlade at fyre med kul, og i stedet kan vi for eksempel få verdens største energienhed baseret på lavasten. De kan blive så varme, at de kan lave damp, der driver turbinerne, når vinden ikke blæser. Jeg håber også, at fynboerne i højere grad kører i elbiler og spiser mindre kød.

I ønsker et giftfrit landbrug og en tredjedel af al landbrugsjord skal tages ud af intensiv drift inden 2050. Er det ikke vigtigt at producere fødevarer?

- Ikke som vi gør i dag. De indre farvande tømmes langsomt for liv, fordi landbruget udleder for meget kvælstof.

I vil have afgift på flyvninger og indføre roadpricing. Hvilke fynske veje skal vi betale for at køre på?

- Ingen. Roadpricing skal være en afgift, der erstatter vægtafgiften. Du skal betale i forhold til, hvor mange kilometer du kører.

Er det ikke at ramme landdistrikterne, hvor beboerne er meget afhængige af en bil?

- Vi vil ikke afskaffe bilerne, men vi kan ikke tillade det store CO2 aftryk fra benzinen.

Roadpricing bruges i andre lande til at regulere trafikken, så det bliver mindre attraktivt at køre på trængselsramte veje. I kunne jo indføre betaling for at køre på Fynske Motorvej i myldretiden?

- Det vil være naturligt i København at regulere trafikken på den måde. Jeg har ikke tænkt på motorvejen.

Vi betaler for at køre over Storebæltsbroen, men I vil gøre det helt gratis for elbiler indtil 2023. Hvorfor?

- For at gøre det mere attraktivt at anskaffe en elbil.

Betalingen for at køre over broen bruges til andre formål end udgifter på broen. Den igangsætte udvidelse af Fynske Motorvej betales af bropenge. Hvad mener du om det?

- Det er jeg indforstået med, fordi det er så vigtigt at få udvidet motorvejen.

Skal bilisterne på Storebælt også betale for en fortsat udvidelse syd om Odense?

- Udvidelse skal betales af staten som ved andre statsveje.

Hvordan kan du gå ind for mere asfalt, når du har klimaet som mærkesag?

- Fordi vi vil skifte benzinbiler ud med elbiler og også vil modernisere jernbanen, så den kan konkurrere med bilen. Det indebærer en ny højhastighedsbane på Vestfyn. Desuden vil vi give statspenge til anden fase af letbanen i Odense, så den kan nå til Vollsmose og gøre det attraktivt at investere i nyt byggeri og få ændret beboersammensætningen. I det hele skal staten bidrage mere til helhedsplanen for Vollsmose.

I kræver lempelser af udlændingepolitikken for at pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister og står godt i meningsmålingerne. Men hvad nytter mandatfremgang, hvis I kravler så højt op i træet, at I mister indflydelse?

Mandater giver indflydelse, men det vil ikke være rart at have mange mandater og ingen indflydelse.

I er gået sammen med de borgerlige partier om en seniorpensionsordning, der kræver en individuel lægefaglig vurdering. Hvorfor ikke støtte Socialdemokratiets udspil om en rettighed til bestemte grupper?

- Fordi vi risikerer, at raske kan gå tidligere på pension, mens nedslidte ikke kan. Vi vil tage udgangspunkt i den enkelte. Vi holder også fast i princippet om, at pensionsalderen skal stige i takt med levealderen. Det er afgørende for økonomien, så vi har penge til den grønne omstilling og bedre uddannelser.

Sommerhuset på Langeland ligger i Løkkeby. Nærer du varmere følelser for Løkke end Mette Frederiksen?

Nej. Det gør jeg ikke. Vi går til valg på at afsætte Løkke og få en ny politik.