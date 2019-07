Det mener de om tog og veje

Henning Hyllested (EL)

Transportordfører Henning Hyllested (EL): Togfonden er tilbage på skinnerne, og første prioritet er i år at få vedtaget anlægsloven for den nye vestfynske jernbane. Det betyder, at Vejdirektoratet kan tilrettelægge arbejdet mere hensigtsmæssigt og tage hensyn til de lodsejere, der bliver berørt af både motorvejsudvidelsen på Vestfyn og den nye jernbane. Vi er imod motorvejsudvidelsen, og det gælder også en udvidelse af motorvejen syd om Odense. Men er der flertal for projekterne, bør de samtænkes. Vi går benhårdt efter at få gennemført Togfondens projekter i fase 2, så der kan anlægges ny bane ved Vejle Fjord og syd for Århus, så det kun vil tage en time i tog mellem Odense og Århus. Det er afgørende for at få flere bilister flyttet over i togene.