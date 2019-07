Det er knastørt og varmt: Politiet advarer landmændene

Lav et brandbælte efter den første runde på den nyhøstede mark, lyder rådet fra Fyns Politi til de landmænd, som skal til at høste i sommerheden.

Det er drønende varmt, vi er på vej til en ny dage med hedebølge og over 30 graders stegende varme, og landmændene skal i gang med at høste.

Og netop fordi det er varmt og det ikke har regnet siden i mandags er der tørt de fleste steder, og det får Fyns Politi til torsdag morgen at gå ud med en advarsel på Twitter til landmændene.

Politiet opfordrer til at passe på under høsten og tænke på brandfaren.

Rådet lyder på at etablere et brandbælte, når den første runde på den nyhøstede mark er kørt, så en eventuel brand ikke løber løbsk med risiko for andre.