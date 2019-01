Det bliver vådt: Nu er to fynske kommuner på risikoliste for ekstreme oversvømmelser

- Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have. Overblikket er en startpakke, som giver kommunerne et solidt grundlag for det arbejde, som de nu skal i gang med, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen. Arkivfoto: Nils Svalebøg.

Både Nyborg Kommune og Odense Fjord er udpeget som områder, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst i fremtiden.

Listen over de mest udsatte områder skal bruges i kommunernes planlægning

Nyborg/Odense: Nyborg, Kolding, Esbjerg og Vordingborg Kommuner er blevet tilføjet det nationale overblik over områder i Danmark, som har stor risiko for oversvømmelser. Det oplyser Kystdirektoratet i en pressemeddelelse. Overblikket var til høring i efteråret 2018, og på listen er i forvejen Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Fredericia, Aabenraa, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov. Disse 10 områder blev udpeget i 2011. Områderne ved Køge Bugt og Nakskov bliver desuden udvidet, så risikoen gælder henholdsvis hele Amager og København op til Nordhavn og hele det sydlige Lolland ind til Rødbyhavn. - Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark vil komme til at mærke klimaforandringerne. Her er nogle områder mere udsatte end andre. Vores nye nationale overblik peger på, hvilke områder og kommuner der skal have særligt fokus på at forberede sig på vildere vejr og oversvømmelser i fremtiden, siger områdechef i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen i pressemeddelelsen.

Kommunerne skal forberede sig på våd fremtid Der ligger et stort analyse- og kortmateriale til grund for den nationale risikovurdering, og det materiale kan kommunerne bruge til deres planlægning - det er blandt andet et risikokort med fem farvekoder for risikoen for oversvømmelse fra hav og vandløb. Hvert sjette år udpeges de områder, hvor risikoen for oversvømmelser er størst. Det skal give kommunerne mulighed for at udarbejde en risikostyringsplan for forebyggelse, sikring og beredskab. (Artiklen fortsætter under kortet)

- Kommunerne skal allerede nu begynde at forberede sig på de konsekvenser, som fremtidens stigende vandstande kommer til at have. Overblikket er en startpakke, som giver kommunerne et solidt grundlag for det arbejde, som de nu skal i gang med, siger Ane Høiberg Nielsen. Risikovurderingen er baseret både på historiske hændelser samt mulige hændelser i dag og i fremtiden. Oversvømmelse fra skybrud, grundvand m.v. er ikke omfattet af udpegningen. Du kan studere risikoområderne i detaljer på Kystdirektoratets kort her.