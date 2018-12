Det bliver også jul på børnepsykiatrisk afdeling

Onsdag var juletræet tændt og gaverne pakket ind, da børnepsykiatrisk afdeling i Odense afholdt julehygge. Det er vigtigt at forsøge at opretholde en normalitet for de børn og unge, der i kortere eller længere perioder er afskåret fra en normal dagligdag på grund af psykiske problemer.

Jack Andersen fortæller, at barren for arrangementet afspejler, at der er tale om børn og unge, der har det svært. Alle skal kunne deltage på deres niveau, forklarer han.

Klipklappere, hjemmesko og strømpesokker går rundt om juletræet, mens "Søren Banjomus" og "På loftet sidder nissen" bliver sunget. Fysioterapeuten beslutter, at der skal løbes rundt om træet til sangen om nissen, der gør et hop. Normalt ville der onsdag formiddag nemlig være idræt på programmet, og en smule motion er derfor inkorporeret i dagens julehygge.

Julerockshowet starter med, at de indlagte børn i alderen seks til 19 år og personalet synger julesange. Jack Andersen foreslår, at de starter med "Højt fra træets grønne top". En dreng konstaterer, at toppen på juletræet ikke er grønt, men guld. Der sidder nemlig en julestjerne på træets top. Ikke desto mindre bliver sangen godkendt.

18-årige Sebastian er indlagt på børnepsykiatrisk afdeling i Odense. Han er glad for, at han her kan få den støtte, han har brug for. Foto: Vibeke Volder

- Når vi får donationer, er vi lykkelige herude. Det giver os mulighed for at gøre en rigtig svær tid lidt mere hyggelig og lidt mere rar, siger Tina Bech.

Der uddeles slikposer, ligesom hvert barn får en gave. Gaverne er sponsoreret, og det er funktionsleder Tina Bech taknemmelig for. Hun fortæller, at psykiatrien ikke har særlig mange midler at forsøde tilværelsen med.

JULEMAAAND! Ingen reaktion. JULEMAAAAND! Stadig ingen reaktion. JULEMAAAAAAAAAAND! Tredje gang er lykkens gang. Døren går op, og ind træder en stor skikkelse med rødt tøj, et kæmpestort hvidt skæg og en sæk, der viser sig at være fyldt med slikposer.

- Det er svært at være indlagt på en psykiatrisk afdeling, så vi gør, hvad vi kan for at repræsentere noget hverdag. Og der er det her en mulighed for at være sammen om noget, der er rart, og som ikke handler om deres sygdom, siger funktionsleder Tina Bech.

Hjem til jul - måske

De fleste børn og unge kommer hjem til jul. Nogle kommer hjem på ferie i 14 dage, mens andre må nøjes med et par timer på selve juleaften.

Sebastian på 18 år er en af dem, der er indlagt på afdelingen. I øjeblikket er han i udredning og venter altså på at få en diagnose. Han har været indlagt i halvanden måned, og han ved ikke, hvornår han bliver udskrevet. Det kommer lidt an på det hele, som han siger. Han regner med, at han kommer hjem til Ringe til jul, men ved det endnu ikke med sikkerhed.

- For mit vedkommende har jeg brug for at være indlagt. For jeg har det rigtig skidt, men det er en tryghed, at jeg er her og får den hjælp, jeg har brug for, fortæller Sebastian.

For Sebastian er det en støtte at være i et miljø, hvor der er plads til at sige, at man har det dårligt. Et sted, hvor man ikke per definition skal svare "fint", hvis nogen spørger, hvordan man har det. Hans erfaring er, at hans familie og venner derhjemme kan have svært ved at forstå ham.

- Hvis man faktisk svarer ærligt, at man har det dårligt, går folk lidt i baglås. Og så blokerer man til sidst, fortæller Sebastian.

Jack Andersen istemmer, at afdelingen er et sted, hvor der er plads til hudløs ærlighed, men hvor de også hele tiden har for øje, at de unge mennesker er på afdelingen midlertidigt.

- Vi gør, hvad vi kan for at holde fast i traditioner, i det almindelige og i det virkelige. For de skal ud til almindeligheden igen, fastslår Jack Andersen.