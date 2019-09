Det Fynske Folkemøde: Få gratis opskriftsbog på det gode liv

Hvad er for dig et godt liv, når børnene er flyttet, og seniorlivet melder sig? Hvordan vil du bo? Hvor længe vil du arbejde? Hvad vil du bruge friheden til? Og hvad med din økonomi?

De spørgsmål stillede Fyens Stiftstidende i den store kampagne "Det gode liv", der i foråret kulminerede med udgivelse af inspirationsbogen "Det gode liv". Her giver en række fynboer opskriften på deres gode seniorliv, og på Det Fynske Folkemøde på lørdag er det muligt at få et gratis eksemplar af bogen.

Bogen byder på et gensyn med mange af de personer, der delte ud af deres liv i aviskampagnen. Husker du for eksempel Tage Gissel og Sinnet Bundes historie om værdien af et livslangt venskab. Elsebet Suurballe, der valgte at flytte til København for at være tættere på børnebørn. Morfar Ole Westergaard, der hver anden onsdag tager til København for at have alenetid med sit barnebarn Frederik, så de kan tage til lufthavnen for at besøge Flyvergrillen og se flyene lette. Beboerne, der har fundet et nyt fællesskab i seniorbofællesskabet Færgelejet, og Merry Møller, der i en sen alder datede sig til en ny kæreste.