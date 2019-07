Derfor virker nabohjælp: Indbrudstyv stoppet efter tip fra borgere

Det er blevet sagt igen og igen og igen, at nabohjælp er med til at forhindre indbrud og fange indbrudstyve, og beviset på det skete fredag først på aftenen på Klintebjergvej på Nordfyn.

To årvågne borgere lagde nemlig mærke til en yngre mand, som kom kørende på knallert. Manden stillede knallerten ved en nærliggende ejendom, forsvandt og kort tid efter gik en tyverialarm i gang. Borgerne undrede sig, og i så høj en grad, at de klokken 18.20 ringede 1-1-4 til Fyns Politi.

Det vidste den yngre mand ikke noget om, før politiet stod med en hundepatrulje på dørtrinnet. Og da var det for sent at komme med historier fra de varme lande, selv om mange netop nu er bortrejst de samme steder.

Politiet kunne derfor på fersk gerning anholde en 34-årig mand, som ifølge vagtchef Lars Thede, Fyns Politi, kommer fra lokalområdet. Han er siden blevet kørt til politigården i Odense, hvor han formentligt resten af fredag aften skal sidde til afhøring.

- Nu må vi lige juridisk få vurderet, om manden eventuelt skal fremstilles i grundlovsforhør lørdag, siger Lars Thede.

Og dermed siger han mellem linjerne, at manden er kendt for lignende kriminalitet og formentligt også tidligere er dømt for det, for ellers vil der aldrig være grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør for bare et enkelt indbrud.

- Det er skønt, når borgerne holder øje med hinandens hjem, siger vagtchefen.