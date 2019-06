Den ottende valgkamp blev hans foreløbig sidste: Erik Christensen er ude efter 25 år i politik

- Jeg har jo ikke prøvet det her før. Jeg har orlov fra mit job som skolelærer, så det kan jeg vende tilbage til. Men nu skal jeg først sove og tænke over, hvad jeg vil.

Selv mener 61-årige Erik Christensen, at det måske kan skyldes, han som folketingsmedlem har haft posten som formand for Europaudvalget. En god post, understreger han.

Efter 25 år som folkevalgt må socialdemokraten sande, at resultatet af folketingsvalget blev et - i hvert fald foreløbigt - farvel til den slags tilværelse.

En rørt nyvalgt

Samlet set har Erik Christensen med 3441 personlige stemmer mistet cirka 1000 sammenlignet med 2015's valgresultat. Og det har altså vist sig for mange til at fastholde det ene af de stadig fem fynske, socialdemokratiske mandater.

Mens både Dan Jørgensen, Trine Bramsen, Julie Skovsby og Jan Johansen fortsætter på Christiansborg, er det den 27-årige debutant Bjørn Brandenborg fra Rudkøbing, der med et overbevisende personligt stemmetal på 6837 skubber Erik Christensen ud.

- Det er helt vildt og helt sindsygt, siger Brandenborg.

- Jeg havde drømt om at skrabe 4000 stemmer sammen, så der blev til et mandat, så jeg blev rigtig glad og rigtig rørt, da Svendborg-borgmesteren (Bo Hansen, red.), der er en god ven, ringede, bad mig sætte mig ned og gav mig mit personlige stemmetal. Jeg troede simpelthen ikke på det.

I løbet af det seneste år har han banket på 17.000 sydfynske døre, og han har argumenteret for, at der også skal kunne leves et godt liv uden for de store byer.

Det emne vil fortsat optage ham, når han når Christiansborg, lover han.

- Kommunerne skal have en god økonomi, der skal laves en udligningsreform, uddannelser skal flyttes ud i landet og ikke lukkes, som vi har set det Langeland. Jeg vil være talerør for alle de danskere, der ligesom jeg selv ikke bor i landets store byer, understreger Bjørn Brandenborg.

Men han er ked af, Erik Christensen ikke længere er med på det fynske mandathold.

- Jeg har en enorm stor respekt for Erik - han har faktisk været et af mine politiske forbilleder i mange år, fortæller Brandenborg.

- Derfor er jeg ked af det på hans vegne, men vi kender begge spillets regler.