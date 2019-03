Den mulige skudmand i Kølstrup-sag har været i fokus: - Ham der, han kunne aldrig gøre en flue fortræd

Fredag var de sidste forsvarsadvokater i procedureskranken for at redegøre for deres klienters uskyld i Kølstrup-sagen. En dag, hvor en stille mand var omdrejningspunktet. Skød han eller skød han ikke var det tilbagevendende spørgsmål.

- Aldrig har jeg oplevet, at tiltalte på den måde er enige om, at én person er uskyldig, har det været berettet.

Ord, der også har fyldt retssalen flere gange under de tiltaltes forklaringer. Deres ansigter har slået over i et spørgsmålstegn, når snakken er faldet på JM's involvering. Det har flere gange lydt: "prøv at se på ham. Han kunne ikke gøre nogen fortræd", og: "det er synd for ham. Han er er helt uskyldig. Han har ikke haft noget med det at gøre. Det kan jeg sige med sikkerhed".

På tiltalerækkerne sidder en ung, stille mand - JM. For det meste sidder han med sine arme hvilende på stolens armlæn, ansigtet lagt i en alvorlig men tom fold og øjnene skarpt rettet mod den talende part. Øjne, der afslører, at tankerne inde bag ingen ende vil tage.

Sagen, de 15 mænd står tiltalt for, går tilbage til søndag aften den 1. oktober 2017 omkring klokken 21.40. En 25-årig mand - MJ (tiltalt og offer) - blev overfaldet af angiveligt 14 mænd.MJ blev slået, sparket, banket med golfkøller, baseballbat og skudt i skridtet og på benene.MJ overlevede og tre dage efter - den 4. oktober - havde MJ angiveligt sammen med en anden person truet sagens kronvidne - SC - med en pumpgun ved Ullerslev Hallerne.Under retssagen er der blevet efterladt et indtryk af, at overfaldet kunne have rod i narkogæld og forudgående stridigheder mellem nogle af de tiltalte og MJ Der har også været stor diskussion om våbnet. Det er ikke blevet fundet. Anklageren har argumenteret, at det kan være en tromlerevolver. Forsvarsadvokaterne står sammen om, at det har været et luftvåben.

Avisen har valgt at sløre de tiltaltes ansigter, fordi de ikke er dømte, og derfor er uskydlige - indtil modsat er bevist. JM har siddet varetægtsfængslet i forbindelse med sagen i over et år. Han nægter sig skyldig. Tegning: Julie Gry Sviestrup

Anklageren har også påpeget, at SC's beskrivelse stemmer overens med MJ's (offer og tiltalt, red. ) beskrivelse af skudmanden. MJ har også berettet, at skudmanden talte "perkerdansk". Anklageren har fremført, at JM kender nogle af de tiltalte. Og han har været til stede i lejligheden, hvor også de andre tiltalte var samlet inden overfaldet på MJ. Teleopgørelserne - der ser på, hvor hans telefon er gået på master og på opkald og sms'er - viser, at der ingen beviser er for, at han ikke har været på gerningsstedet.

- Jeg er næsten 100 på, at det er nummer seks. Jeg har aldrig set de andre før, lød vurderingen fra SC, der - angiveligt uden at vide det - havde udpeget JM.

- Min opfattelse er, at de øvrige tiltalte nu - efter bedste evne, men alt for sent - forsøger at tale JM ud af sagen, fordi det netop er ham, der har skudt. SC har beskrevet manden, der skød, som afrikansk af udseende, 170-175 centimeter høj, med krøllet hår og spinkel af bygning. Beskrivelsen passer på JM, har det lydt fra anklageren i procedureskranken.

JM er - som 13 af de 15 andre mænd i sagen - tiltalt for legemsangreb af særlig farlig, rå og brutal karakter. Men det er angiveligt også ham, der havde fingeren på aftrækkeren. I hvert fald ifølge anklageren og sagens kronvidne - SC (også tiltalt, red. ) . Og netop den detalje, at han - såfremt han har det - har skudt, er vigtig, fordi det er med til at fastslå hans medvirken og deraf skyldighed i sagen.

Avisen har valgt at skrive initialerne på de tiltalte for forståelsens skyld. Den ene af de tiltalte blevet udskilt til sin egen sag, da han ikke har været mødt op til nogle af retsmøderne. For syv er der nedlagt påstand om, at der skal lægges det halve af straffen oveni - såfremt de dømmes skyldige - som følge af lignende kriminalitet begået tidligere. Der er nedlagt påstand om udvisning for tre af mændene. Anklagemyndigheden går efter at kunne forhøje straffen med det halve, fordi der er tale om skydevåben i det offentlige rum. De tiltalte tæller både danskere og danskere med udenlandsk baggrund, og nogle af dem har været eller er stadig medlem af Gremium.

- Ikke noget perkerdansk

I Østre Landsret fredag var det blevet JM's forsvarsadvokats tur til at argumentere for sin klients uskyld. Advokaten lagde ud med at lægge det tunge og til tider svært forståelige advokatsprog på hylden og målrettede sin fremførelse til nævningene.

Med flere snedige kommunikationsgreb undervejs og referencer til tidligere domme blev anklagerens synspunkter anfægtet. Særligt beskrivelsen af JM.

- Anklagerens beskrivelse af gerningsmanden stemmer ikke overens med det, SC har forklaret. SC forklarede nærmest det modsatte af anklagerens fremlægning. Han har sagt, at manden var mørk i huden - uden 100 procent at være afrikansk. At han havde kruset og ikke krøllet hår, faldt ordene blandt andet fra advokaten. Advokaten påpegede, at MJ - offeret - blandt andet havde forklaret, at skudmanden havde maske på, og at han var mulat - ikke helt mørk. Og så sporede hun ind på påstanden om, at skudmanden talte "perkerdansk".

- En af grundene til, at JM afgav forklaring var, at I skulle høre ham tale. Der er ikke noget perkerdansk i JM's sprog. Det samme har et vidne, der kender JM, tidligere fortalt fra vidneskranken, sagde forsvarsadvokaten.

Hun kom også ind på teleopgørelserne, som - ifølge hende - ikke beviser, at han har været med. Hun stillede tvivl - som flere andre af forsvarsadvokaterne også havde - om kronvidnet. Argumenterne lød, at han havde ændret forklaringer undervejs, at han havde motiv i at udpege de tiltalte for at undgå varetægtsfængsling, og at baggrunden for, at han havde udtalt sig, var tvivlsom.

- Hvad er SC's motivation for at afgive den her forklaring et halvt år efter, det er sket? Er det, fordi han er uskyldig og vil have sandheden frem? Eller er det, fordi han pludselig er varetægtsfængslet og jorden brænder under ham?