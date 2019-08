Det er eventyr, tænkte Inge Andersen som trettenårig. I 1957 solgte hendes forældre alt, de ejede på Sydfyn for at søge lykken for familien med fire børn i Canada. I byen Waterloo fortæller Inge Andersen om at ankomme til alt andet end eventyr, om at være canadier og om at blive mere dansk som ældre.