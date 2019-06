Dem uden stemmeret: Næsten 10 procent kan ikke stemme til folketingsvalget

Omkring 10 procent af den danske befolkning har ikke stemmeret til onsdagens folketingsvalg. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. På Fyn er der lige knap 30.000 personer, der ikke kommer til at sætte et kryds på stemmesedlen.

Når danskerne går i stemmeboksen i dag onsdag, er der op mod 10 procent, der ikke kan få lov til at sætte et kryds på stemmesedlen. Hvis man bor i Danmark, men har udenlandsk statsborgerskab, kan man ikke stemme til folketingsvalget, selv om man er fyldt 18 år.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 9,4 procent af den danske befolkning ikke kan stemme til valget. I 1980 lå det tal på 1,8 procent.

Ifølge chef- og valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, betyder det, at et land som Danmark inden for en overskuelig årrække, vil blive delt op i et a-hold og et b-hold.

- Hvis det tal bliver ved med at stige, er det ikke en situation, man kan leve med. Der er en smertegrænse for, hvor stor en del af landet, der ikke kan stemme, men der er ingen der ved, hvor den smertegrænse er. Måske er det først, når halvdelen af landets borgere over 18 år ikke kan stemme. Måske er den allerede nået.

Derudover lægger Roger Buch også vægt på, at den udvikling man ser, er et demokratisk tilbageskridt i forhold til det, vi har set, siden demokratiet blev indført for 170 år siden.

- Siden demokratiet blev indført, er der flere og flere, der har fået stemmeret. Den stigning vi ser i andelen af personer, der ikke har stemmeret, går mod den udvikling, der har været de sidste 170 år.