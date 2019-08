De unge skal engageres: Journalister slår pjalterne sammen med fynske gymnasier

Gymnasieelever skal engageres i demokratiet. Det forsøgte Fyens Stiftstidende sidste år at gøre ved at inddrage eleverne på Middelfart Gymnasium i virkelighedens journalistik. I år skal projektet udvides til i alt fem fynske gymnasier.

- Det her er startskuddet til, at det vi startede sidste år i Middelfart, nu bliver rullet ud til fem gymnasier på Fyn. Står det til mig, skal det samarbejde udvides til næste år, siger Poul Kjærgaard.

Udgangspunktet for dagen er projektet Ryk, der fandt sted i Middelfart sidste år. Her samarbejdede Fyens Stiftstidende med Middelfart Gymnasium om at uddanne elever i journalistik, samtidig med eleverne satte deres præg på deres egen virkelighed i kommunen.

Gerd Maria May uddanner folk i konstruktiv journalistik gennem workshops, foredrag og tilrettelagte undervisningsforløb. I dag holder hun oplæg for gymnasielærere, som nysgerrigt følger med. De er blevet inviteret ind i Fyens Stiftstidendes mediehus i Odense for at høre oplæg og få inspiration til undervisningen.

- Sådan her så hjemmesiderne ud for tre medier ud i går, siger Gerd Maria May og fremhæver mediernes fokus på sensationelle og konfliktfyldte nyheder.

- Det handler det også om. Vi er en publicistisk virksomhed, og det kræver abonnenter. Pengene skal dog ikke gå til profit, men til at vi kan lave mere journalistik, der er relevant for mange, forklarer Poul Kjærgaard.

Projektet med at inddrage gymnasier i journalistikken spiller sammen med en større målsætning for Fyens Stiftstidende om i højere grad at fokusere på løsningsorienteret journalistik. Helt konkret betød det for de unge på Middelfart Gymnasium, at de fik lov til at skrive artikler og indgå i dialog med beslutningstagere om emner som transport, byens ungdomshus og stress. Emner, de selv havde valgt.

- Vores erfaring fra Middelfart er, at de lærer noget af os, men at vi i den grad også lærer noget om dem og de behov, de har, siger han.

- Vi gør det, fordi vi vores målsætning er, at vi rykker på Fyn. Det gør vi ved at samarbejde med folkene i vores omgivelser, forklarer chefredaktør hos Fyens Stiftstidende Poul Kjærgaard.

Men hvorfor vil et mediehus bruge tid og ressourcer på at uddanne gymnasieelever?

Demokratisk selvtillid

Dagen igennem hørte gymnasielærerne oplæg om robotjournalistik og konstruktiv journalistik. Håbet er, at de får blod på randen, og i fremtiden får lyst også at lære deres elever om fremtidens journalistik. En af massemediernes store udfordringer er, at de er med til at skabe et negativt verdensbillede for deres forbrugere. Samtidig er det de negative ting, der bliver læst mest.

Ændringen skal altså ske både hos medierne og forbrugerne. Men ændringen skal jo starte et sted.

- Jeg håber, at lærerne og deres elever gennem Ryk kan få et mere nuanceret billede af, hvad journalistik kan være, siger Gerd Maria May.

Hun var en af tovholderne på projektet på Middelfart Gymnasium, og hun ser frem til at gentage succesen for både Fyens Stiftstidendes og gymnasieelevernes skyld.

- Det her er et forsøg på at blive mere relevante for læserne. Jeg håber, at vi ved at undervise i inspirerende og nuanceret journalistik kan hjælpe de unge med at udvikle deres demokratiske selvtillid, forklarer Gerd Maria May.