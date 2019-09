De unge er vilde med dem: Fiskeglade fynboer vinder årets Bland dig Prisen

Odense: Årets vinder af Fyens Stiftstidendes Bland dig Prisen er netop blevet afsløret på Det fynske folkemøde. Hæderen går til Fiskeskolen Fyn, og de seks modtagere af prisen er Jørgen Alvin Pedersen, Kurt Christensen, Gerhardt Andersen, Henning Stig Jacobsen, Jørn B. Holm og Erik Pontoppidan.

Fiskeskolen er en afdeling under Odense Sportsfisker Klub (O.S.K.), og den startede i 2013-14, hvor målet var at lave en fiskeskole, så unge mennesker kunne lære at fiske, og hvordan man opfører sig i naturen, laver bål og spiser fisk.

Initiativtagerne fandt hurtigt ud af, at der skal meget grej til, når der står en hel skoleklasse, der gerne vil ud og fiske på en gang, så de har brugt mange timer på at skaffe sponsorer og på at snakke med blandt andre Odense Kommune, Ung Nord og Nordea Fonden.

En donation på 140.000 kroner fra netop Nordea Fonden gjorde det sidste år muligt for Fiskeskolen Fyn at udvide målgruppen til også at omfatte ældre. Med pengene kunne Fiskeskolen købe mere fiskegrej, waders og jakker og invitere ældre fynboer med ud på en fisketur og samtidig give mulighed for at samle mad ved kysten og tilberede det sammen med en kok.

- De unge mennesker elsker at være på tur med de gamle fiskeeksperter. Og det er fænomenalt, hvad det er blevet til i vores fiskeskole, siger formanden, Jørgen Alvin Pedersen, i denne video.

Fiskeskolen Fyn har også været på ture med blandt andre dagplejebørn, syriske flygtninge og kommunale udvalg.

De 25.000 kroner, som følger med Bland dig Prisen, skal bruges til et nyt projekt, som Fiskeskolen Fyn har fået flere forespørgsler på, fortæller Gerhardt Andersen.

- Vi var ved Brahetrolleborg, hvor en mand spurgte os, om vi ikke kunne lave noget for fædre, der gerne ville have deres sønner med ud og fiske. Nu har det så udviklet sig til også at være for mødre og døtre, og nogle af pengene skal vi bruge til at få gang i det her projekt for flere generationer. Vi har allerede en del grej, men vi skal nok også ud og købe noget mere grej, forudser Gerhardt Andersen.

Dommerkomiteen bag Bland dig Prisen havde udvalgt fem kandidater til prisen ud af de 21 indstillinger, som Fyens Stiftstidendes læsere var kommet med, og alle ville være værdige modtagere af prisen, understregede chefredaktør Poul Kjærgaard, som kom med en klar opfordring til alle deltagerne i Det fynske Folkemøde:

- Gå hjem og bland jer. Bland jer, så vi kan flytte noget på den her ø.