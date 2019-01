De løber og løber: 27 gange rundt om Jorden

De har løbet mere end 1,1 million kilometer tilsammen svarende til mere end 27 gange rundt om jorden gennem 14 sæsoner med Løb med Avisen.

Og lige om lidt begynder den 15. sæson, når der er første træningsaften mandag den 14. januar, men allerede den 7. januar kan interesserede høre om løbeprojektet, som mest er for nybegyndere, letøvede og dem, der bare trænger til en fast løbeaftale hver mandag aften hen over vinteren og foråret.

For netop oven på jul og nytår har mange sat et nytårsforsæt om at komme i gang med at løbe og måske tabe sig nogle kilo, og alle undersøgelser viser bare, at det er nemmere at komme af sted, når man ikke sidder alene hjemme ved spisebordet, men har en aftale med andre om at løbe en tur.

Sådan har det været sæson efter sæson for de foreløbigt 10.910 personer, som har været med, og sådan bliver det også i den kommende sæson, hvor der ikke alene vil være fælles løbeture på det niveau, man nu en gang er på, men også en masse information, råd, vejledning og foredrag altsammen omkring det at løbe.