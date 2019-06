- Generelt står det fynske landbrug væsentlig bedre end for et år siden, lyder det fra Torben Povlsen.

Mens det danske landbrug sidste år stod med gevaldige udfordringer , er tilværelsen nu noget lysere for landmændene. Det er derfor et veloplagt fynsk landbrug, der tager imod på Det Fynske Dyrskue fredag den 14. juni.

Pris på svin stiger

Kigger man på Danmarks to største landbrugssektorer, nemlig mælke- og svineproduktion er der også lysere tider i sigte.

- Produktion og salg af mælk ser fornuftigt ud. Det er ikke prangende, men det ligger stabilt og med udsigt til prisstigning, siger Torben Povlsen.

Navnlig svineproduktionen var sidste år særdeles presset, og det var for mange landmænd ikke en rentabel forretning at producere svin, hvilket resulterede i, at en del danske svineproducenter lukkede deres svinebedrifter. De dårlige forhold skyldtes henholdsvis udbud og efterspørgsel samt sommertørken.

I øjeblikket stiger svinepriserne dog markant. For et år siden kostede en smågris på 30 kilo 280 kroner, mens man i dag kan få over 500 kroner for sådan en. Ligeledes er kiloprisen på slagtesvin steget fra 8,50 til 11 kroner.

Det skyldes dels sidste års tilpasning af svineproduktionen i Europa, hvorfor der nu er færre producenter til at mætte markedet. Den altafgørende forskel er imidlertid den afrikanske svinepest. Svinepesten blev første gang konstateret i Ungarn i april 2018 og flere europæiske lande har været ramt.

Danmark er indtil videre gået fri, men den afrikanske svinepest har spredt sig til Asien. Det er eksportmæssigt gode nyheder for de danske svineproducenter. Der mangler nemlig svinekød på verdensmarkedet og især i Kina, som er verdens største aftager af svinekød.