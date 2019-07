De første uger som minister: Trine Bramsen ønsker et forsvar i verdensklasse

For lidt under to uger siden blev det nye ministerhold præsenteret. Den fynske politiker, Trine Bramsen, blev udnævnt som forsvarsminister, og kigger nu tilbage på de første uger som minister.

- Jeg har altid haft den holdning, at man ikke skal blive politiker, hvis man ikke også har ambitioner om at blive minister på et tidspunkt. Til gengæld skal man heller ikke planlægge sin karrierevej efter at blive minister. Der er så få pladser som minister - derfor er det også en meget stor tillid, der bliver givet en, når man får en ministerpost.

- Jeg havde hverken drømt om, at jeg skulle ende i politik, eller for den sags skyld blive minister. Men de seneste år har det ligget lidt i kortene, at det var den politiske vej, jeg skulle gå, siger hun og fortsætter:

Det er ikke mere end knap to uger siden, at den fynske folketingspolitiker, Trine Bramsen fik nyheden om, at hun skulle være landets kommende forsvarsminister. Og det var absolut ikke noget, som hun havde regnet med, da hun i 2007 blev ansat som konsulent ved Deloitte.

- Jeg er flere gange blevet spurgt, hvor meget jeg egentlig kender til Forsvaret, og om jeg har været værnepligtig. Og jeg tror ikke, at nogen har spurgt sundhedsministeren, om han er læge. Men det viser også, at kulturen i Forsvaret er meget stærk, og det adskiller sig nok fra andre politiske områder. Men jeg går til det med krum hals.

Siden hun blev valgt ind i Folketinget i 2011, har hun siddet i forsvarsudvalget og været med til at indgå to forlig siden hen - blandt andet at få Forsvarets del af droneforskning til HCA Airport i Beldringe.

Selv om den fynske forsvarsminister endnu ikke har siddet på posten i to uger, er det ikke et helt ukendt farvand, hun bevæger sig ind på.

Ingen sommerferie sydpå

På trods af, at kalenderen melder om sommerferie for Folketinget, betyder det ikke, at den nyvalgte forsvarsminister lægger telefonen fra sig og rejser sydpå.

- Når man overtager et ministerium, hvor der ikke har været andet end en fungerende minister i syv uger, ligger der en stribe af sager, der skal håndteres, så min sommerferie kommer til at foregå på Fyn ved familien, men den kommer til at stå i Forsvarets tegn, siger hun og tilføjer:

- For mig er det utrolig vigtigt at komme ud og møde de mænd og kvinder, der stiller op for Danmark. Det er helt klart min førsteprioritet at møde de mennesker. Og det er også derfor, at jeg allerede har været rundt med Søværnet, besøgt Veteranindsatsen og besøgt et veteranhjem.

Derudover mener den nye forsvarsminister også, at hun først og fremmest skal sørge for, at vi som danskere kan føle os sikre og trygge i det land, vi lever i, hvilket vi kan, når der er styr på landets forsvar. Samtidig har Trine Bramsen også en ambition om, at Danmark fortsat skal have et af de bedste forsvar i verden.

- Det forsvar, jeg overtager, er i verdensklasse - og det skal det fortsætte med at være. Og derfor er det også vigtigt, at vi i endnu højere grad kommer rundt og besøger de mennesker, der står bag. Både dem vi sender ud, familierne bag, men også dem der vender hjem.