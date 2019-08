De er med til at afgøre Løkkes fremtid: Splittet fynsk bagland tager til skæbnemøde

- Det er kun hamrende ærgerligt, at de ikke har været så gode til at arbejde sammen, men når jeg tager til hovedbestyrelsesmøde, har jeg ingen ambition om, at de skal skiftes ud. Jeg kommer med åbent sind, siger han og sender en svada mod partifæller, der offentligt har ytret mistillid til Lars Løkke og Kristian Jensen.

Inden mødet har kommuneforeningsformændene i den midt- og vestjyske Venstre-højborg meldt ud, at de vil af med Lars Løkke og næstformand Kristian Jensen. Formændene for Venstre-vælgerforeningerne i de fynske kommuner har på lignende vis været til møde med de sydjyske kommuneforeningsformænd i regionen, og politiske kommentatorer betragter baglandet i Region Syddanmark for at tilhøre kredsen af oprørere mod den nuværende ledelse. Så entydigt er det dog ikke, mener Jørgen Hviid, der selv synes, at Lars Løkke og Kristian Jensen har gjort det godt.

Han tager lørdag til Vejle for sammen med 130 andre personer i partiets hovedbestyrelse at drøfte uroen i Venstre og beslutte, om partiets landsmøde skal fremrykkes fra november til september for inden folketingets åbning at få landsmødets opbakning til genvalg af Lars Løkke som formand eller sætte en helt ny person i front for det uroramte parti.

- De seneste uger har været helt ulidelige. Det er for dårligt, at folk fra baglandet og partiets top har rejst offentlig kritik af personer. De tænker alt for meget på at mele egen kage i stedet for partiets ve og vel, siger han.

- Ja, men det har været et meget uskønt forløb, så lad os nu få ro på ved et fremrykket landsmøde.

Formanden for Venstre i Faaborg-Midtfyn Kommune, Marianne Kyed, har sendt en mail til medlemmerne af den lokale bestyrelse for at give dem mulighed for at ytre sig.

En af dem, der først meldte ud, at hun foretrak, at både Lars Løkke og Kristian Jensen trak sig for at få ro i partiet, var formanden for Venstre i Svendborg, Ulla Larsen. Nu er hun tavs.

- Det betyder, at jeg kan tage til hovedbestyrelsesmøde med en enig lokalbestyrelse i ryggen, siger formanden for Venstre i Nyborg Kommune, Søren Nielsen, der som hovedparten af de fynske kommuneformænd ikke vil ytre sig om, hvem de foretrækker i front for partiet.

Respekt for landsmøde

Formanden for Venstre i Odense, Kasper Ladingkær, er det eneste fynske hovedbestyrelsessmedlem, der også er medlem af partiets forretningsudvalg, der allerede mødes i dag for at drøfte situationen. Han skyder mod partiets nestor Claus Hjort, der i denne uge anklagede baglandet for at forsøge at mobbe Lars Løkke ud og få ham til at trække sig som formand, så det ikke ville blive landsmødet, der tager stilling til hans fremtid.

- Men det er jo Claus Hjort, der selv har kastet med sten og ikke respekteret medlemsdemokratiet ved offentligt at opfordre Kristian Jensen til at trække sig som næstformand. Lad nu landsmødet tale. Det vigtigste for mig er, at partitoppen afspejler holdningen i det organisatoriske bagland. Nu må vi træde i karakter. Og valget af formand og næstformand foregår altså på landsmødet, og her har et folketingsmedlem kun samme indflydelse som ethvert andet medlem, understreger Kasper Ladingkær.