Datatilsynet vil undersøge overvågningsprogram

Det udskældte overvågningsprogram Den Digitale Prøvevagt, der tager billeder af elevers skærme under eksamen skal nu granskes nøjere. Det oplyser Datatilsynet til Ekstrabladet.

De vil af egen drift kulegrave programmet, for at undersøge om det lever op til kravene om beskyttelse af persondata. Det betyder i følge Ekstrabladet, at Undervisningsministeriet skal svare på en række spørgsmål fra tilsynet.

Forleden kom det frem, at en gruppe elever fra Odense Tekniske Gymnasium havde tænkt sig at boycotte en terminsprøve i protest mod programmet, som de mente var unødig overvågning, og som de ikke havde tillid til.

Over 1000 elever har desuden skrevet under på en protest mod programmet, som tages i brug for første gang torsdag. Det er endnu frivilligt om skoler landet over vil benytte sig af Den Digitale Prøvevagt, men til sommerens eksaminer bliver det lovpligtigt for alle elever at installere på den computer, de går til eksamen med.