Data fra bilisters mobiltelefoner: Flere vil fravælge Storebælt, når Femern-tunnel åbner

Storebælt: Hvor mange bilister vil vælge motorvejen ned over Falster og Lolland i stedet for hen over Fyn og ned gennem Jylland, når de skal til Tyskland? Det har flere prognoser forsøgt at give et svar på i forbindelse med den planlagte Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland, og det tyske rådgivningsfirma Intraplan har nu præsenteret en analyse, der forudsiger et større fald i biltrafikken over Storebælt, end Sund & Bælt tidligere har forudset.

Det skriver Ingeniøren.

Ved at sammenholde mobildata fra de trafikanter, der krydsede Storebæltsbroen i seks udvalgte uger i løbet af 2018, med mobildata fra trafikanter, der i de samme seks uger krydsede den dansk-tyske grænse, har Intraplan opgjort, at 626.364 personbiler årligt kører over Storebælt og fortsætter over grænsen til Tyskland. Kun få busser og lastbiler, som skal til Tyskland, kører også over Storebælt, skriver Intraplan i en note til opgørelsen.

Intraplan anslår, at op til 10 procent af bilerne kører til og fra områder i det nordlige Slesvig-Holsten tæt på grænsen til Danmark. Resten - mellem 550.000 og 600.000 bilister - forventes derfor at ville vælge at køre gennem Femern-tunnelen i stedet for at tage turen over Storebælt, Fyn og Jylland, når den 18 kilometer lange sænketunnel mellem Lolland og Femern åbner.