Danske juletræer på kundejagt i Tyskland

Brancheforeningen for de danske juletræsproducenter kører lang kampagne for at udvide og fastholde traditionen i det tyske

Danmark er Europas største eksportør af juletræer, men markedet er under pres og har været det i en årrække.

Det skyldes blandt andet, at flere lande er begyndt selv at producere træer, men også, at juletræet er udfordret af mange faktorer. Mange holder juleferie under varme himmelstrøg, flere og flere holder anti-jul i stedet for jul, og et stigende antal husholdninger rummer seniorer eller singler, der enten slet ikke har et juletræ eller foretrækker et lille et af slagsen.

Derfor er brancheforeningen "Danske Juletræer" på jagt efter nye kunder, ikke mindst i Tyskland, som i forvejen er den største aftager af den danske produktion. Knap halvdelen af den danske eksport på ti millioner træer sendes til Tyskland, og Jørgen Jerram Christensen, direktør for brancheforeningen Danske Juletræer, håber, at foreningen kan få endnu flere tyskere til at tage træet til sig.

- Udbuddet af juletræer er blevet større i Europa, og især Tyskland, Frankrig og England har mandet op, fordi de mener, der er penge i markedet. I Danmark laver vi 11-12 millioner træer om året, i Tyskland laver de 15-16 millioner, men vi vil gerne have fat i flere tyske kunder og lære flere tyskere juletræstraditionen. I Tyskland er der også mange, som har en anden baggrund end tysk og derfor ikke har tradition for at have et juletræ. Dem vil vi også gerne henvende os til. De holder ikke jul, men dem vil vi da gerne have til at købe et adventstræ, siger Jørgen Jerram Christensen.

Kampagnen i Tyskland hedder "Schöne Weihnachten - Freude schenken", har kørt siden 2015 og fortsætter ifølge direktøren med uformindsket styrke.