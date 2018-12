Danske e-sportstjerner slog til: Atralis i finalen i Odense

Sidste år røg de tidligt ud ved sæsonfinalen i Odense, men i år er de danske e-sportstjerner fra Counterstrikeholdet Astralis klar til at gå hele vejen ved ESL Pro League-finalen i CS:GO i Odense Congres Center i Odense.

Lørdag eftermiddag viste de danske Counterstrike-spillere stor styrke, da de tog sejren i semifinalen over modstanderholdet Mousesports med 2-0. I semifinalen blev der spillet bedst ud af tre runder - eller "maps", som er de baner, man spiller på i e-sporten. Dermed er der lagt op til det finalebrag i Odense med dansk deltagelse søndag, som arrangørerne og de mange tusinde gæster har håbet på.

Danskerne, med fynske Nicolai "Dev1ce" Reedtz som en af de afgørende spillere, sikrede sig sejren, efter at de lidt overraskende vandt det første "map", som ellers var valgt af modstanderholdet. Det forhindrede dog ikke danskerne i at hive det første stik hjem med 16-11. På hvert map spilles der bedst ud af 30 runder af knap to minutter, så når et hold har vundet 16 runder på banen er spillet på det map afgjort.

Dermed var der lagt op til et afgørende map, hvor Astralis selv kunne vælge, hvilken bane den næste runde skulle spilles på, og her har Astralis vist sig så suveræne i år, at der på forhånd ikke blev levnet Mousesports mange chancer. Det havde de da heller, vidste det sig hurtigt, og de danske spillere skød sig til en sejr på 16-5.

Det gjorde de til stående ovationer og vild jubel fra publium i den fyldte fynske arena, hvor der er meldt alt udsolgt både lørdag og igen søndag, hvor publikum nu kan se frem til en finale med fem danskere.