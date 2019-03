Paraplyorganisationen Danske Patienter glæder sig over, at regeringen med de nye patient- og pårørenderåd vil inddrage mennesker med reel erfaring i beslutningsprocesserne på området. Men organisationen er skeptisk over for, at enhver kan vælges til rådene. - Vi har brug for patienter og pårørende, ikke bare borgere med interesser inden for sundhedsområdet, siger direktør Morten Freil.

Regeringen og Dansk Folkeparti blev tirsdag enige om en sundhedsreform, der erstatter regionsrådene med 21 nye sundhedsfællesskaber.

Inden for hvert af sundhedsfællesskabernes geografiske område skal der vælges et patient- og pårørenderåd, som skal deltage i arbejdet i sundhedsfællesskaberne. Rådet vil blive hørt i forhold til udvalgte større beslutninger og få mulighed for at tage emner op til drøftelse, fremgår det af aftalen.

Det glæder flere patientorganisationer, heriblandt Danske Patienter.

- Grundlæggende er det positivt, at regeringen har fokus på at inddrage pårørende og patienter. Det er dokumenteret, at når man inddrager denne gruppe med erfaring og ekspertviden inden for sundhedsvæsenet, så træffer man bedre beslutninger, lyder det fra direktør Morten Freil.

Men han undrer sig dog over, at alle kan vælges ind.

- Man har med reformen lagt op til, at også borgere med interesser inden for sundhedsvæsenet kan blive valgt og ikke kun de mennesker, der har reel erfaring. Det er uklart for os, hvad man så vil med det. Er det et borgerråd eller et pårørende- og patientråd? Vi skal have fundet en måde at sikre, at det reelt er patienter og pårørende, der bliver valgt ind i rådene, for det er dem, vi har brug for, siger han.