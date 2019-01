Dansk Flygtningehjælp: Genovervej den lov

Flygtninge har ikke andre muligheder

Flygtninge skal have samme muligheder som danskerne, mener Dansk Flygtningehjælp. Sektionschef i Integrationsafdelingen, Mette Blauenfeldt, forklarer:

- Vi mener, at flygtninge skal have talt de år med, som de har boet i deres hjemland, fordi det at være flygtning ikke er noget, man selv har valgt, men noget man er blevet tvunget til. De skal have de samme muligheder som danskere for at få tilkendt en førtidspension, hvis de har de samme helbredsproblemer, og samme mulighed for at få en værdig alderdom, når man når folkepensionsalderen.