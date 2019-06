Dan Jørgensen inden regeringsforhandlinger: Skru nu ned for dramaet

SF vil have flere partier fra den rød-grønne blok med i en ny regering. Radikale Venstre vil have vished for, at Danmark ikke mindst på udlændingeområdet bliver drejet i ny retning. Og Enhedslisten støtter kun en socialdemokratisk ledet regering "under forudsætning af, at en forhandling om en ny regerings politiske kurs munder ud i et for Enhedslisten acceptabelt resultat".

Fyns største stemmesluger, socialdemokraternes Dan Jørgensen, understregede allerede på valgaftenen, at de kommende forhandlinger om et regeringsgrundlag bliver svære, og siden er kravene fra de øvrige røde partier kun taget til.

Alligevel holder han fast i, at Socialdemokraterne vil danne en S-regering.

- Jeg har ikke hørt nogen af partierne i rød blok sige, at de så hellere vil pege på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Partierne er gået til valg på at pege på Mette Frederiksen, så de vil svigte deres vælgere, hvis det ikke sker. Lad os nu lade være med at skrue dramaet op på så højt niveau, opfordrer Dan Jørgensen.

Hvor stort er dramaet så?

- Jeg håber og tror ikke, der bliver noget drama. Alle partier er for eksempel enige om, at klimapolitikken er vigtig, fremhæver han.

Men med udlændingepolitikken ligger I jo ret langt fra hinanden?

- Partierne har vidst, hvad de går ind til: At vi ikke kan lave udlændingepolitik med vores parlamentariske grundlag, men at den skal laves over midten.

- Med valgresultatet er der vælgere, der har vist os den tillid at rykke sig over midten, og det skal vi være meget ydmyge omkring og tage seriøst.

Ville det egentlig ikke bare være nemmere, hvis I dannede regering med Lars Løkke Rasmussen?

- Politik handler ikke om at gøre det nemmeste, men om at gøre det rigtige. Og jeg har mistet overblikket over, hvad Løkke egentlig vil. Den ene dag vil han i regering med Dansk Folkeparti, den næste dag med Radikale Venstre. Og de ligger så langt fra hinanden, at Lars Løkke er på grænsen til at være flabet. Men vi vil meget gerne samarbejde med ham, siger Dan Jørgensen.