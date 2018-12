Dan Jørgensen i ny USA-video: Interviewes af Bernie Sanders om Danmark

Danmark bliver med det fynske folketingsmedlem Dan Jørgensen (S) som ansigt igen fremhævet i amerikansk politik. Denne gang i en video, som den amerikanske senator Bernie Sanders, der op til det seneste amerikanske valg kæmpede for at blive Demokraternes præsidentkandidat, har optaget og lagt op på sin Twitter-profil.

Det skete torsdag i forbindelse med Dan Jørgensens besøg i Washington DC, hvor den danske politiker forinden havde været til møde i NATO's parlamentariske forsamling med parlamentarikere fra 23 forskellige lande for at diskutere sikkerhedspolitik.

Dan Jørgensen har tidligere gjort sig bemærket i USA med en video, han lavede som modsvar til en række højst tvivlsomme påstande af værten Trish Reagan på den amerikanske tv-kanal Fox News. Her sammenlignede hun blandt andet Danmark med Venezuela. Dan Jørgensens video har siden været vist næsten 40 millioner gange.

Det var netop på grund af den video, som også Bernie Sanders har delt, at en aftale mellem de to kom i stand på amerikanerens kontor i det amerikanske senat.

- Jeg blev spurgt, om jeg var interesseret i at medvirke i en form for kampagnevideo. Det ville jeg meget gerne. Det er jo en kæmpe ære. Bare at komme til at møde ham var spændende og sjovt. Og jeg er som dansker stolt af, at han er interesseret i vores land og vil bruge det som et godt eksempel. Det kan vi da være glade for, siger Dan Jørgensen over telefonen fra USA.

- Jeg forsøgte at få ham til at præsentere mig som "Dan Jørgensen fra Fyn", men han kunne ikke udtale det, så det gik ikke. Jeg har det endda på video, at han sidder og forsøger at sige det, fortæller han grinende.