Dan Jørgensen (S) er bekymret for velfærdssamfundet: Vi er ved at formøble arven fra Stauning

Hvordan føles det at gå rundt i en fynsk skov med Stauning i trækvognen?

- Helt fantastisk. Det indrammer mit politiske engagement, der er drevet af kærligheden til naturen og velfærdssamfundet. Det var her i Langesøskoven, at jeg som knægt brugte utallige timer på at se på fugle, fange salamandere og dissekere uglegylp. Stauning var også naturens mand. Han indførte strandbeskyttelseslinjen og lagde grundstenen til velfærdssamfundet. At vi har et fællesskab, hvor vi tager os af hinanden. Stauning gjorde op med, at man med hatten i hånd skulle bede om fattighjælp. Det er jo lidt det, vi diskuterer nu i forhold til pensionsalder. Om man, som de borgerlige vil, skal igennem en individuel bedømmelse, så en fagperson afgør, om man er værdig til tidligere pension på grund af nedslidthed. Vi ønsker en rettighed, så man ikke skal stå med hatten i hånd.

Velfærdssamfundet er kendetegnet ved universelle ydelser, der er ens for alle. I vil kun give rettigheden til tidligere pension til udvalgte faggrupper. Det er vel netop at gøre forskel på folk?

Nej. Vi fastlægger nogle kriterier, og er de opfyldt, har du retten til tidligere pension. Du skal ikke visiteres. Stauning sagde også, at mennesket skal have en værdig alderdom uden at være slidt ned. Han ville skabe et samfund, hvor så mange som muligt er lykkelige. Velfærdssamfundet gør os lykkelige. Fordi det gør os trygge. Man kan komme på sygehuset. Der er er nogle til at tage sig af en som gammel, og man skal ikke gå fra hus og hjem, fordi man mister sit arbejde. Men selv om vi er et af de mest lykkelige folk, går det den forkerte vej. 17-18 procent er utrygge ved, om velfærden er der, hvis de får brug for den.

Gør Løkke os mere ulykkelige?

- Regeringens politik undergraver tilliden til velfærdssamfundet. Uligheden er øget med skæve skattelettelser og massive nedskæringer i det offentlige.

Da I var i regering fra 2011 til 2015, steg uligheden også, og I stod bag en række nedskæringer.

- Der var økonomisk krise. Nu er der højkonjunktur, og alligevel har vi en presset sundhedssektor, besparelser på uddannelser og pressede kommuner som Assens, der ikke kan tilbyde ordentlig hjemmehjælp. Da min mor var hjemmehjælper i 1980'erne, var der tid til at tale med de ældre.

Så hvis I kommer til magten, vil hjemmehjælperen have tid til en kop kaffe og snak?

- Vi får ikke så mange penge per ældre som for 30-40 år siden, men vi får flere penge til velfærd ved at rulle skattelettelser tilbage, så de mennesker der tjener mest på aktier og obligationerne skal betale mere. Det samme gælder bankerne.

Men I har jo også fremmet uligheden med jeres udlændingestramninger med beskårne ydelser?

- Vi bliver nødt til at få styr på antallet af personer med ikke vestlig herkomst. Og ja. Vi har været med til at gøre det mindre attraktivt at komme hertil.

Indbefatter det lykkelige Danmark ikke friheden til at vælge. For eksempel de friskoler, som I vil begrænse tilskuddet til?

- Vi går ind for friskoler, men vil flytte penge over til folkeskolerne.

Friskoleforeningen forudser, at cirka halvdelen af de fynske friskoler lukker med jeres forslag om at reducere tilskuddet fra 75 til 71 procent?

- Ingen friskoler lukkede, da tilskuddet sidst var på 71 procent. Desuden vil vi ikke beskære friskoler med langt til en folkeskole.

Du har skrevet en bog om Stauning, der advarede mod antidemokratiske kræfter. Nu advarer Løkke i sin bog mod antidemokratiske kræfter. Hvorfor ikke række hånden frem mod Løkke i stedet for at tage afstand fra en SV-regering?

- Vi vil gerne samarbejde om at modarbejde Stram Kurs. Men prisen skal ikke være en regering med Venstre med risiko for at undergrave velfærdssamfundet og klimaambitionerne. Vi vil blandt andet reducere drivhusgasudledningen med 60 procent i 2030. Vi skal have mere urørt skov og mere landbrugsjord ud af drift.

Det er I vel enige om på tværs af partierne?

- Ja. Nu er vi, men hvorfor har Venstre så ikke gjort noget de seneste fire år.

Du er næstformand i Socialdemokratiets folketingsgruppe og har været pennefører på jeres principprogram. Rækker dine ambitioner til at komme helt til tops som Stauning?

- Nej. Min ambition er at være med på det hold, der skal løfte velfærden og sikre en grøn omstilling.

Ønsker du at blive klimaminister igen eller have et økonomisk ministerium, hvis I får magten?

- Uanset hvad skal det grønne indtænkes, og jeg overlader det helt til en kommende statsminister at sætte holdet.