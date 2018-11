Dårlig sigtbarhed: Flere trafikuheld i eftermiddagstrafikken

Politiet har torsdag eftermiddag haft flere trafikuheld med materiel skader på Fyn, og derfor lyder rådet, at man ser sig ekstra godt for.

Fedtede ruder, vinduesviskere og småregn sammen med en i forvejen mørk årstid sidst i november er en dårlig cocktail, når det handler om trafiksikkerhed, og det kan man torsdag eftermiddag konstatere hos Fyns Politi.

- De ligger og kører ind i hinanden derude, siger vagtchef Steen Nyland, Fyns Politi.

Alene i eftermiddagstimerne har der været mindst fire uheld af større eller mindre karakter, men alle med ingen eller kun meget lille personskade. Til gengæld har det ved alle uheldene været materielle skader.

Klokken 16.35 kørte tre biler sammen på Store Landevej ved Ejby. Ambulancer blev sendt til stedet sammen med flere af politiets patruljevogne, men meldingerne lyder på, at ingen er kommet til skade.

Klokken 16.19 var det i krydset Ejbygade og Åsumvej i Odense, at der var et trafikuheld, hvor én person muligvis var kommet lettere til skade. Vagtchefen havde ikke de nærmere omstændigheder omkring uheldet.

Klokken 15.30 var det en bilist, som kom kørende ad Filosofgangen i Odense for at dreje til højre ad Holsedore, som i et klassisk højresvingsuheld overså to cyklister. Cyklisterne kom dog kun lettere til skade.

Endelig kørte tre biler sammen på Svendborgvej i det sydlige Odense sammen på en parkeringsplads, og her kom ingen personer til skade.

Uheldene får vagtchefen til at advare om dårlig sigtbarhed som følge af finregn, mørket og måske også kombineret med småfedtede ruder. Derfor råder han til at holde ekstra godt øje i trafikken.