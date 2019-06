DSB om efterladte pendlere: Vi er kede af situationen

Klokken 22.40 onsdag aften stoppede toget fra København mod Århus på Odense Banegård. Beskeden fra togets personale var, at passagererne skulle tage togbusser videre til Fredericia, og at disse ville holde lige ved stationen. Pendler Jørn Grønkjær var én ud af en gruppe på cirka 20 passagerer, som forgæves ledte efter togbussen, og som til sidst måtte ringe efter fire taxaer på DSB's regning. Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, fortæller, at togbussen rent faktisk kørte onsdag aften, men at man hos DSB er ærgerlige over situationen.

Hvor var togbussen til Fredericia?

Jeg vil først og fremmest gerne slå fast, at vi er kede af, at der er kunder, som har oplevet, at de ikke kunne finde togbussen. Vi har været i kontakt med det selskab, som kører togbussen, og vi har også fået udskrift fra den pågældende togbus. De kører jo med GPS, og vi får dokumentation for, at de rent faktisk har kørt. Og de hár kørt onsdag aften. Ifølge chaufføren har der været omkring 30-40 passagerer med. Så der er altså nogle kunder, som har fundet frem til holdepladsen i Kottesgade. Men det ændrer jo ikke ved, at de her 20 mennesker ikke kunne finde frem til bussen, og vi er rigtig kede af situationen.

Hvordan kan det ske, at 20 passagerer ikke er i stand til at finde bussen?

Vi har netop gjort meget ud af skiltningen på Odense Banegård for at signalere, hvor togbusserne holder, ikke mindst fordi vi for halvandet års tid siden måtte flytte togbusserne til et andet sted, fordi letbanen blandt andet skulle have plads, og Fynbus skulle have plads til deres busser. Så vi har sat rigtig mange skilte op, men det ændrer selvfølgelig ikke ved, at kunderne oplevede, at de ikke kunne finde vej til togbusserne - som jo altså har kørt.

I en situation som den her har kunderne gjort det helt rigtige ved at tage kontakt til DSB for at finde en løsning. Løsningen i det her konkrete tilfælde var, at vi bestilte nogle taxaer, som de kunne køre med, og som DSB selvfølgelig betaler.

Vurderer I, at skiltningen og vejledningen er tilstrækkelig på Odense Banegård Center?

Nu går vi for en sikkerheds skyld lige igennem forholdene på Odense Banegård for at være sikre på, at skiltene er der, for det er jo ikke altid, at vi kan gardere os imod, at skilte bliver fjernet af forskellige årsager. Så under alle omstændigheder gennemgår vi det lige for at være sikre på, at skiltningen nu også er tilfredsstillende.

Det, at 30-40 passagerer har fundet frem til togbussen, er ikke ensbetydende med, at skiltningen ikke kan blive bedre. Så det tjekker vi lige for en sikkerheds skyld, for vi kan kun have interesse i, at skiltningen er så god, at passagerer på en mørk aften også kan finde frem.

Pendleren Jørn Grønkjær og andre i hans selskab oplevede, at DSB-personalet ikke var i stand til at hjælpe og ydede en dårlig service. Ingen vidste noget, og ingen tog ansvar, er oplevelsen. Hvordan har I det med, at jeres kunder står tilbage med sådan en oplevelse?

På tidspunkter, hvor der kører meget få tog, kan det sagtens være, at der ikke har været meget personale på stationerne. Jeg kan forstå, at passagererne i toget fik at vide, at togbusserne skulle holde lige ved stationen, og det er måske ikke lige millimeter præcist, hvis personalet har sagt det. For de holder ved Kottesgade.

Ved det personale, som pendlere generelt møder på Odense Banegård, hvor holdepladsen for togbusser er?

Ja, det gør de. Holdepladsen har ændret sig for halvandet år siden, men siden er det altså ikke blevet ændret. Så derfor skal de selvfølgelig vide det. Men jeg ved ikke hvem, passagererne har mødt onsdag aften, og hvordan det er foregået, men vi kan bare konstatere, at det i hvert fald ikke har bidraget til, at passagererne kunne finde frem til togbussen. Og det er vi selvfølgelig ærgerlige over.

Hvad koster det DSB at sende fire taxaer fra Odense til Aarhus?

Vi har aftaler med mange af vores leverandører heriblandt taxaselskaber, og det gør, at den pris, du får som kunde i et taxameter, vil være en anden, end når du er et større firma, som bestiller taxaer til både kunder og noget af vores personale. Derfor kan vi ikke opgive et specifikt beløb.