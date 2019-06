DSB endte med taxaregning på 12.000 kroner: Togpassagerer ledte forgæves efter togbusser

Onsdag aften ledte en større gruppe rejsende forgæves efter togbussen fra Odense mod Jylland. I toget og på banegården oplevede Jørn Grønkjær et personale, som var uvidende og ikke tog ansvar. Det endte med, at DSB måtte betale fire taxaer fra Odense til Århus.

Onsdag var han dog tilbage som togpassagerer hos DSB. Men det blev ikke nogen god oplevelse. Turen mellem København og Århus endte med at blive en dybt frustrerende oplevelse for den erfarne pendler.

Ingen tog ansvar

Passagererne var under turen over togets højtalere blevet oplyst om, at togbusser ville holde ved Odense Banegård for at fragte passagerer videre til Fredericia.

Busserne ville angiveligt holde lige ved stationen, og vi skulle blot gå efter skiltningen, beretter Jørn Grønkjær og fortsætter:

- Vi var cirka 20 passagerer, som forgæves ledte efter både skiltning og busser, som skulle afgå få minutter senere end togankomsten. Efter fælles søgen samledes vi ved 23.30-tiden ved taxaholdepladsen ved siden af banegården uden at have set skyggen af bussen til Fredericia. Flere passagerer var allerede på det tidspunkt faldet fra.

De få DSB-medarbejdere, passagererne kunne finde på banegården i Odense, kunne ikke hjælpe, så flere ringede til DSB's vagttelefon, fortæller Jørn Grønkjær.

- Lige bortset fra en enkelt togfører var vores oplevelse, at personalet lagde ansvaret fra sig. Det var dybt frustrerende. Vi vandrede frem og tilbage og kunne ikke finde nogen togbus.

Selskabet nåede blandt andet op på Byens Bro i jagten på togbussen.