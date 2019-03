DSB afprøver ny løsning: Pendlere kan køre en måned gratis

Efter sommerferien tilbyder DSB pendlere, blandt andet over Storebælt, 30 dages gratis pendlerkort. Det er både en kompensation for de gener, pendlerne får af forårets omfattende sporarbejde på Vestsjælland, og et forsøg på at lokke nye kunder ind i togene.

Storebælt: DSB er klar med et ekstraordinært tilbud til sine kunder - både de nuværende og dem, som DSB håber at lokke ind i togene. Kort fortalt kan passagerer med et pendlerkort, som gælder til strækningen over Storebælt eller mindst fire zoner på strækningerne Korsør-Roskilde eller Rødby-Roskilde, få tilbagebetalt et beløb svarende til 30 dage af pendlerkortets værdi. Det er en betingelse, at pendlerkortet skal være købt mellem 1. august og 30. september og gælde til minimum 59 dage.

Tilbuddet fra DSB skyldes, at de togrejsende over Vestsjælland fra slutningen af marts frem til midten af juni vil blive generet af et massivt sporarbejde, som skal foretages nu, fordi skinnerne er nedslidte.

- Pendlerkortets 59 dages gyldighed skal være mellem 1. august og 31. december 2019 - men hvorfor kan man ikke bare få refunderet sit pendlerkort for den periode, hvor sporarbejdet foregår?

- Fordi vi har valgt at lave det som et tilbud til at fastholde vores kunder, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Kommerciel.

- Vi er godt klar over, at vi generer dig i en periode, og vi er også klar over, at i den periode kører vi med væsentlig nedsat kapacitet, så mange vil måske vælge andre løsninger end toget. Vi har ikke lyst til, at man investerer i en bil og ikke kommer tilbage til os, så med det her tilbud ønsker vi at sige: Hvis du bliver hos os, så giver vi dig et rigtig godt tilbud, når sporarbejdet er overstået.