Hvis græsplænen trænger til at blive slået efter den seneste tids regn, er der lige et hul til at gøre det inden fredag eftermiddag, hvor lokale regn- eller tordenbyger kan ramme på Fyn. Lørdag middag og resten af dagen bliver ifølge DMI's prognose en våd affære på Fyn. Arkivfoto: Roland Petersen.