DMI: Nyt område med kraftig regn og torden kan ramme Fyn i dag

Siden tirsdag aften er der faldet regn i varierende mængder over Fyn, mens der andre steder landet er registreret dobbelt skybrud. Onsdag kan endnu et kraftigt regnvejr med torden ramme Fyn.

Fyn: Mellem 25 og 35 millimeter regn i løbet af seks timer med risiko for lokale skybrud. Sådan lyder varslingen fra DMI onsdag morgen, og den gælder for hele Jylland samt Fyn og det vestlige Sjælland og Lolland.

I løbet af tirsdag aften og natten til onsdag fordelte regnen sig noget ujævnt over blandt andet Jylland og Fyn. Ifølge DMI er der flere steder i det nordlige og østlige Jylland og på Lolland og Falster faldet over 50 millimeter regn - i Aarhus fik man i løbet af en time 47 millimeter, hvilket DMI kalder to gange skybrud.

Der er ingen melding om skybrud på Fyn, men det kan komme onsdag, hvor et nyt område med kraftige regnbyger er på vej ind over landet fra sydvest. DMI varsler op til 35 millimeter regn inden for 12 timer fra klokken ni, men regnen kan være så kraftig, at der bliver tale om skybrud, dvs. mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.