DF viste sine kandidater frem: Valgkamp skudt i gang

Dansk Folkepartis otte fynske folketingskandidater blev torsdag aften luftet ved det første vælgermøde forud for et kommende folketingsvalg. Mødet fandt sted på Fangel Kro, men havde mere karakter af et partimøde end vælgermøde.

Det gjorde det på Fangel Kro, som tidligere historisk har lagt lokaler til vælgermøder. Et halvt hundrede tilhørere var mødt op, og da de formentligt alle var tilhængere af Dansk Folkeparti fik vælgermødet mere karakter af et partimøde.

Det handler nemlig om kampen om mandaterne, og at alle otte kandidater ved årets første vælgermøde bliver valgt ind i Folketinget er usandsynligt. Alligevel kommer de til at kæmpe indbyrdes om de mandater, partiet får.

Alle ved, at folketingsvalget er nært forestående, og de otte fynske kandidater for Dansk Folkeparti erklærede sig torsdag parate til den forestående valgkamp.

- Indvandringen og den islamiske trussel er vigtigst, understregede han, men kom også ind på det næst vigtigste emne for ham i den kommende valgkamp, nemlig ytringsfriheden, mens han også konkluderede, at Dansk Folkepartis politik nu bliver kopieret.

Han talte for at sikre det hyggelige danske fællesskab og kæmpe for at bevare Danmark på danske hænder, mens han henviste til med egne ord, hvordan lande som Sverige, England og Frankrig oplever en muslimsk indvandring ude af kontrol.

- Det altafgørende emne for mig har i alle mine 20 år i Dansk Folkeparti været indvandringen. Det var på grund af den enorme indvandring til Danmark fra især islamiske lande, at jeg i sin tid meldte mig ind i Dansk Folkeparti, afslørede Alex Ahrendtsen.

Ved lodtrækning var det blevet Alex Ahrendtsen fra Odense Syd-kredsen, der lagde for, og han satte egentligt med sit vigtigste punkt dagsordenen for de øvrige kandidater, der bakkede op om det samme.

Jens Henrik Thulesen Dahl talte blandt andet for at sikre arbejdspladser til Fyn. Foto: Nils Svalebøg

Prædikantagtig Kudsk

Flygtninge og indvandrere var også emnet for de øvrige kandidater, blandt andet Carsten Kudsk, som tre gange har været i Folketinget som afløser. Nærmest prædikantagtigt begyndte han i sine fem minutter at tale om, hvordan han har opdaget, hvad der er djævlens værk.

Det var blandt andet dem, som med maskingeværer mejede uskyldige ned eller "slagtede to uskyldige piger i islams navn", som han udtrykte det og henviste til, at drabet på en dansk kvinde og en norsk kvinde i Marokko netop var djævlens værk.

Nu er det ikke sådan i Danmark, at der ligger en moské på hvert et gadehjørne eller i hvert et kvarter, men alligevel krævede Eva Jørgensen, som bor på Nordfyn og stiller op på Sydfyn, stop for flere moskeer. Og dertil et stop for indvandringen med tilhørende beslægtede temaer.

- Danmark for danskere, og en løsning for de mange flygtninge, som skal sendes hjem. De må kæmpe deres kampe derhjemme, sagde Eva Jørgensen, som også vil have stoppet halalslagtning, hendes opfattelse af kvinders behandling som andenrangs mennesker i den islamiske tro, og væk med parallelsamfundene på Nørrebro i København og Vollsmose i Odense.