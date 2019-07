Cykler på abonnement: Swapfiets har fået flere end 1000 kunder i Odense

Der er kunder til både de mange eldrevne løbehjul i byen og cykler på abonnement, lyder det fra butiksbestyrer i Swapfiets Odense. - Vi opfylder to vidt forskellige behov, mener Morten Dalgaard, der nu har sendt mere end 1000 blåhjulede cykler på gaden.

Vil du gerne cykle rundt i Odense, men har du ikke lyst eller økonomi til at investere i en ny af slagsen? Så kan en cykel på abonnement være noget for dig. I december sidste år åbnede Swapfiets i Vintapperstræde i Odense med det formål at tilbyde en altid vedligeholdt cykel for et fast månedligt beløb. Det forholdsvis enkle koncept går ud på, at man betaler 175 kroner om måneden - 150 for studerende - for at cykle på en - ifølge Swapfiets - kvalitetscykel med syv gear, dobbeltlås, lygter og det karakteristiske blå dæk. Cyklen er også tyveriforsikret, men man skal selv betale en selvrisiko på 450 kroner, hvis den bliver stjålet. Ud over cyklen får man "vejhjælp" i form af en cykelmekaniker, der laver cyklen eller bytter den ud inden for 24 timer.

Konceptet Swapfiets har selv designet en cykel, der er model for alle firmaets cykler. Den har et karakteristisk blåt fordæk.

Abonnementet er månedligt og koster 175 kroner - studerende betaler 150 kroner.

Hertil medfølger reparation eller ombytning af cykel inden for én dag.

Der medfølger også tyveriforsikring - dog med en selvrisiko på 450 kroner.

Der er ikke noget depositum eller opstartsgebyr.

Der er heller ingen binding ud over den måned, man betaler for.

Skulle uheldet være ude med din Swapfiets-cykel, så kan du få den repareret eller ombyttet inden for 24 timer. Bliver den derimod stjålet, skal du selv betale en selvrisiko på 450 kroner. Foto: Swapfiets

God start Swapfiets oplyste i januar til avisen, at målet for Odense-filialen var at få 1500-2000 kunder det første år. Det mål er nu inden for rækkevidde, fortæller butiksbestyrer i Odense Morten Dalgaard. - Vi håbede at få 1000 kunder inden sommerferien, og det har vi nu, så vi har fået en ret god start. Forhåbentlig fortsætter vi den gode vækst efter studiestart, fortæller han. Siden åbningen har Swapfiets fået konkurrence i form af de elektriske løbehjul, der nu florerer over hele Odense. Men det er ikke noget, der får sveden til at pible hos Morten Dalgaard. - Vi kan ikke umiddelbart mærke den store forskel, men vi oplever dem heller ikke som nogen konkurrent. Løbehjulene bliver typisk brugt, hvis man kommer ind med toget og skal frem til sin destination på 10 minutter. Cyklerne er en mere personlig ting, fordi du har dem hele tiden og tager dem med hjem. Det er to vidt forskellige behov, der bliver opfyldt, og derfor er der fint plads til både os og dem, siger Morten Dalgaard.

Ingen aldersgrænse Swapfiets har mange unge kunder, men derudover er det bredt fordelt, hvem der tegner abonnement, fortæller butiksbestyreren. - Vi har selvfølgelig mange studerende, fordi de får studierabat, men det er faktisk alle typer, der føler sig tiltrukket af vores koncept. Det er især vores høje service, som vi får gode tilbagemeldinger på, men folk er også glade for cyklen. Det er klart, at hvis vi tilbød en dårlig cykel, så ville folk ikke blive ved med at bruge os, siger han. For at tegne et abonnement skal man være fyldt 18 år, men der er intet til hinder for at få et abonnement, selvom man er yngre. - Der er ingen aldersgrænse som sådan, hvis bare man får hjælp af sine forældre til at underskrive. Cyklerne fås i tre forskellige stelstørrelser, og jeg vil tro, at den mindste også kan gå til 13-14-årige, fortæller han. Swapfiets har på nuværende tidspunkt omkring 5.000 kunder i Odense, København og Aarhus.