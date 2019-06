Cykelforhandler om elcyklers sikkerhed: - Der burde være et standard reglement

Hos Fri BikeShop på Tagtækkervej i Odense er de eksperter i elcykler. Ifølge leder Ulrik Drudgaard er elcyklerne kommet for at blive, og det er et klart stigende marked. Det er en fordel for ham, da han fra starten valgte at satse på elcyklerne. Det viste sig at være en god idé, for i 2018 var hver syvende cykel, han langede over disken, nemlig udstyret med en lille motor.

Cykelmekanikerne og salgspersonalet ser dog nogle problematikker ved de populære elcykler.

- Den største fordel er, at stort set alle kan køre på en elcykel, fordi den hjælper så fint til. Og det kan jo være rigtig godt for mennesker, der ellers ikke ville få rørt sig, siger cykelmekaniker Flemming Stolborg.

Ulempen er imidlertid de billige cykler, mener Flemming Stolborg og henviser til, at sikkerheden på nogle af de billige cykler ikke er god nok, især i forhold til bremserne.