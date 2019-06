Cykelfans vil vende tilbage til Bogense som turister

En stor del af de adspurgte tilskuere til VM i cyklecross, der blev afholdt i Bogense i februar, er positive over for at vende tilbage til byen og Fyn i det hele taget.

Tre ud af fire tilskuere til VM i cyklecross var ikke fynboer, men der er derimod gode chancer for, at de vender tilbage til Fyn på ferie som turister. Det viser en ny analyse fra revisions- og konsulentfirmaet Ernst & Young. I en undersøgelse foretaget i forbindelse med verdensmesterskabet i Bogense i februar svarer 83 procent af de adspurgte danskere fra de andre sider af bælterne, at det er sandsynligt, at de vender tilbage til Bogense og Fyn som turister som følge af deres oplevelser ved sportsbegivenheden. Over halvdelen svarer endda, at det er meget sandsynligt, at de kommer retur på ferie. Blandt de adspurgte internationale gæster ved VM i cyklecross svarer to ud af tre, at de godt kunne finde på at komme tilbage - heraf svarer godt en femtedel, at det er meget sandsynligt, at de har fået smag på mere. Knap 500 har svaret på spørgsmålene i undersøgelsen.

Kan ikke få armene ned Hos Per Olesen, der er direktør for Nordfyns Erhverv og Turisme, er der stor glæde over svarene fra gæsterne ved cyklecross-verdensmesterskabet: - Vi kan slet ikke få armene ned over den her feedback fra VM-gæsterne. Vi glæder os til at vise dem alt det, vi ellers kan byde på på Nordfyn og resten af øen. Sammen med Destination Fyn har vi understøttet lysten til at vende tilbage med kampagner på de sociale medier før, under og efter eventen, og vores forventning er, at vi kommer til at møde en hel del danske såvel som udenlandske gæster igen her henover sommeren, udtaler han. Ifølge Ernst & Young-analysen gav forbruget til blandt andet overnatninger, mad og drikke og transport i forbindelse med VM i cyklecross en økonomisk gevinst på over 12 millioner kroner for Fyn.